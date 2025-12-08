Héctor Herrera revienta a Arteaga tras defender a Sergio Ramos: “pin… muerto”

Toluca avanzó a la gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX tras imponerse 3-2 a Monterrey en un cierre electrizante disputado en el Estadio Nemesio Diez, una serie que dejó tanto tensión deportiva como un cruce de declaraciones que se desbordó en redes sociales.

Después del triunfo, la cuenta oficial de los Diablos Rojos publicó un mensaje irónico dirigido al club regiomontano: “ Silencio, que la pandilla ya está descansando”, acompañado de una imagen de Sergio Ramos. La publicación se viralizó de inmediato y no pasó inadvertida dentro del plantel albiazul.

Gerardo Arteaga, lateral de Rayados, reaccionó con un mensaje que elevó la polémica: “ Tiene más historia él solo que todo el equipo y la ciudad”, en referencia al defensor español. Su comentario abrió un nuevo frente de discusión entre seguidores de ambos equipos y provocó un intenso debate digital.

La respuesta más llamativa llegó horas después por parte de Héctor Herrera, mediocampista de Toluca, cuya réplica directa se convirtió rápidamente en tendencia. “ Pinche muerto”, escribió el exseleccionado mexicano, desatando una oleada de reacciones encontradas y amplificando la controversia.

El intercambio entre Arteaga y Herrera añadió un capítulo más a la creciente rivalidad entre Toluca y Monterrey, una confrontación que se ha fortalecido en los últimos torneos y que ahora también se refleja en el ámbito virtual.