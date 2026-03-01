    Liga MX

    Cade Cowell recuerda con cariño su paso por Chivas en la Liga MX

    El Vaquero también dejó un mensaje para la gran afición del Rebaño Sagrado.

    Alonso Ramírez
    Cade Cowell, jugador mexicoamericano dejó a Chivas y la Liga MX previo a este Clausura 2026 y regresó a la MLS para jugar con el New York Red Bulls.

    Aunque le ha ido bien en el inicio de la Major League Soccer, no se olvida del tiempo que estuvo en México con Club Guadalajara.

    El Vaquero dejó ver su amor por el Rebaño Sagrado en una entrevista donde aseguró que Chivas es el más grande de México.

    Obviamente Chivas es el club más grande de México, los fanáticos son increíbles, el club es genial, fue un gran momento, dos buenos años”.

    Cowell señaló que está feliz de jugar con los Toros Rojos, pero que si algún día regresa con los Rojiblancos está emocionado.

    “Obviamente estoy emocionado de estar aquí ahora en New York para comenzar una nueva aventura, pero sabes, siempre tendré a Chivas en mi corazón, si regreso algún día estaré muy emocionado de hacerlo”.

    Cade Cowell llegó a Chivas en el Clausura 2024, debutó ante Tigres y durante su estancia marcó 12 goles entre juegos de Liga MX y torneos internacionales.

