    Liga MX

    América recupera a Alejandro Zendejas para el juego vs. Bravos

    Las Águilas buscan retomar el vuelo ante los Bravos en la cancha del estadio Azulcrema.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Video Alejandro Zendejas podría reaparecer con el América

    Después de la dolosa derrota de América ante Tigres, las Águilas buscan retomar el vuelo ante los Bravos y podrían hacerlo de la mano de Alejandro Zendejas quien podría reaparecer.

    Se tenía previsto que el atacante tuviera minutos en el juego del pasado fin de semana, pero de último momento se determinó que no fuera así para cuidarlo para la fecha doble, y todo indicaría que Zendejas ya está listo para tener minutos en el partido de la jornada 9.

    Zendejas no ve acción desde la fecha 5 cuando le dio el triunfo a l América sobre Monterrey y desde entonces se ha perdido cinco encuentros.

    Por su parte, Henry Martín sigue en duda para reaparecer luego del golpe que s ufrió durante un entrenamiento previo al partido frente a los Tigres, y será hasta el último momento que André Jardine decida si utilizarlo o no.

    Tras 8 jornadas disputadas el América se encuentra en la octava posición con 11 unidades.

