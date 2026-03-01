Liga MX Se va Torrent y Rayados ya tiene a dos candidatos fuertes en la mesa La paciencia se terminó en Monterrey tras los malos resultados en la Liga MX.

Video Domènec Torrent queda fuera de Rayados y ya hay candidatos

La paciencia se terminó en el Monterrey luego de los malos resultados en la Liga MX y la directiva tomó la decisión de cesar a Domenec Torrent como técnico del conjunto de los Rayados.

De acuerdo con información de Diego Medina y Vladimir García, reporteros de TUDN, el consejo del Club decidió no seguir con el proyecto del español.

Y ante la salida de Torrent de Monterrey ya se manejan dos opciones para convertirse en el nuevo estratega del cuadro regiomontano que se trata de Diego Alonso y Robert Dante Sibolidi.

Diego Alonso ya dirigió al equipo del 2018 al 2019 donde disputó con el equipo dos finales y logró ganar una Concacaf Champions Cup.

Por su parte, Siboldi fue técnico del acérrimo rival de Monterrey, Tigres, donde se consagró campeón.

Otras de las opciones que manejan para suplir a Torrent es Nicolas Sánchez.

Domenec Torrent llegó al Monterrey en el verano del 2025 y disputó el Mundial de Clubes donde llegó hasta las egunda ronda del torneo.

En Liga MX, llegó a Rayados hasta las semifinales del Apertura 2025 donde quedó eliminado por Toluca y en este Clausura 2026 dejó al equió en la novena posición del Clausura 2026 con 10 puntos tras ocho jorndas disputadas.