    Liga MX

    Se va Torrent y Rayados ya tiene a dos candidatos fuertes en la mesa

    La paciencia se terminó en Monterrey tras los malos resultados en la Liga MX.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Video Domènec Torrent queda fuera de Rayados y ya hay candidatos

    La paciencia se terminó en el Monterrey luego de los malos resultados en la Liga MX y la directiva tomó la decisión de cesar a Domenec Torrent como técnico del conjunto de los Rayados.

    De acuerdo con información de Diego Medina y Vladimir García, reporteros de TUDN, el consejo del Club decidió no seguir con el proyecto del español.

    Y ante la salida de Torrent de Monterrey ya se manejan dos opciones para convertirse en el nuevo estratega del cuadro regiomontano que se trata de Diego Alonso y Robert Dante Sibolidi.

    Diego Alonso ya dirigió al equipo del 2018 al 2019 donde disputó con el equipo dos finales y logró ganar una Concacaf Champions Cup.

    Por su parte, Siboldi fue técnico del acérrimo rival de Monterrey, Tigres, donde se consagró campeón.

    Otras de las opciones que manejan para suplir a Torrent es Nicolas Sánchez.

    Domenec Torrent llegó al Monterrey en el verano del 2025 y disputó el Mundial de Clubes donde llegó hasta las egunda ronda del torneo.

    En Liga MX, llegó a Rayados hasta las semifinales del Apertura 2025 donde quedó eliminado por Toluca y en este Clausura 2026 dejó al equió en la novena posición del Clausura 2026 con 10 puntos tras ocho jorndas disputadas.

    Video Torrent se engancha con la prensa tras derrota de Monterrey
    Liga MXMonterrey

