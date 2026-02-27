El Clásico Femenil Chivas vs. América tiene nueva fecha y horario en la Liga MX Femenil
El Clásico Nacional había sido suspendido por los actos violentos en Jalisco.
El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América tiene nueva fecha y horario tras haber sido suspendido hace poco menos de una semana tras los hechos violentos en el estado de Jalisco.
La liga dio a conocer el día y hora en que se jugará el partido en la cancha del Guadalajara.
"El duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 se disputará el próximo martes 10 de marzo a las 19:07 horas, hora del centro de México, en el Estadio Akron", se lee en el comunicado.
La modificación del Clásico provocó que otro compromiso de Chivas tuviera que cambiar de fecha y horario, pues el duelo entre el Rebaño y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 11, será reprogramado para el lunes 20 de abril a las 19:00 horas locales.
"La Liga MX Femenil agradece a los tres clubes por la disposición para realizar estos cambios en el calendario", concluye el boletín informativo.
El partido entre Chivas y América se iba a disputar el pasado domingo 22 de febrero, pero fue suspendido tras los hechos violentos desatados en el Estado de Jalisco tras el abatimiento del criminal Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho'.