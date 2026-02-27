Liga MX Femenil El Clásico Femenil Chivas vs. América tiene nueva fecha y horario en la Liga MX Femenil El Clásico Nacional había sido suspendido por los actos violentos en Jalisco.

Definen día y horario del Chivas vs. América Femenil Imagen Mexsport

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América tiene nueva fecha y horario tras haber sido suspendido hace poco menos de una semana tras los hechos violentos en el estado de Jalisco.

PUBLICIDAD

La liga dio a conocer el día y hora en que se jugará el partido en la cancha del Guadalajara.

"El duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 se disputará el próximo martes 10 de marzo a las 19:07 horas, hora del centro de México, en el Estadio Akron", se lee en el comunicado.

La modificación del Clásico provocó que otro compromiso de Chivas tuviera que cambiar de fecha y horario, pues el duelo entre el Rebaño y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 11, será reprogramado para el lunes 20 de abril a las 19:00 horas locales.

"La Liga MX Femenil agradece a los tres clubes por la disposición para realizar estos cambios en el calendario", concluye el boletín informativo.