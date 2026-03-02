Liga MX Tato Noriega acepta culpabilidad de todos en Rayados de Monterrey El presidente deportivo confirmó el cuerpo técnico en el cuadro regio tras la salida de Domenec Torrent.

Video "Somos todos culpables", Tato Noriega da la cara tras cese de Torrent

El presidente deportivo de Monterrey, José Antonio 'Tato' Noriega, ofreció este lunes conferencia de prensa para confirmar la noticia del cese de Domenec Torrent como técnico de Rayados.

PUBLICIDAD

"Estamos hoy para dar la cara y confirmar la noticia que se ha decidido cesar al cuerpo técnico encabezado por Domenec Torrent, muy agradecidos por el gran Mundial de Clubes que vivimos, que nunca vamos a olvidar como institución y que nos hizo crecer a nivel mundial, así por su entrega, profesionalismo y valores humanos".

El directivo, de la misma forma, anunció la conformación del cuerpo técnico de Nicolás Sánchez, que estará a cargo del club de manera indefinida.

"Les anunciamos a nuestro cuerpo técnico encabezado por Nico Sánchez, alguien que tiene ya alrededor de dos años, conoce perfectamente al plantel, las exigencias a la que está expuesto este club y que tiene la personalidad, capacidad y experiencia para llevarnos a donde he mencionado, Nico estará acompañado de Vicente Espadas el preparador físico del cuerpo técnico anterior.

"Además tendrá con tres auxiliares con caracterísitcas que embonan en esta necesidad que contempla esta garra, lucha,. entrega y capacidad para salir adelante, me refiero a Walter Erviti, Severo Meza y gente de casa, entrenadores de Sub-21, Esteban Landazabal, e Isaac Moreno de la Sub-17, que conocen perfectamente a los jóvenes".

TATO NORIEGA ACEPTA CULPA EN RAYADOS



'Tato' Noriega es consciente de la actualidad que vive Monterrey en la Liga MX, noveno de la tabla general y fuera de puestos de Liguilla, a pesar del gran plantel que se tiene.

"Establecer con mucha claridad que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente, este club con el plantel que tenemos, debe ocupar puestos de lo alto de la tabla en donde claramente no estamos y se debe acompañar con resultados y con un rendimiento acorde a lo que buscamos, somos todos culpables, directiva, cuerpo técnico y jugadores.

PUBLICIDAD

"Los números muestran que nos hemos equivocado y estamos lejos de lo que pretendemos, el hilo se rompe por lo más delgado y los que nos quedamos debemos componer esa situación y avanzar hacia donde queremos llegar".