La derrota de América ante Tigres por 4-1 el pasado fin de semana en el Clausura 2026 encendió el debate entre Mauricio Ymay y Damián 'Ruso' Zamolgilny por el futuro de André Jardine en el banquillo de las Águilas.

"Los ciclos de la vida misma que tienen un principio y un fin, es natural. Le pasó a Guardiola, a Ferguson, a Bianchi, a Gallardo... ganaron absolutamente todo como Jardine, porque a Jardine lo considero uno de los mejores en la historia y quizá el mejor, pero para mí el ciclo de Jardine se está terminando.

"Para mí será normal que termine el torneo, pero no veo que este América gane, ahora, aún así ganando, para mí se terminó", apuntaló Ymay ante el panel de Línea de 4 este lunes 2 de marzo.

Jorge Damián 'Ruso' Zamogilny, exjugador profesional y analista, defendió a capa y espada la carrera de André Jardine en América, más después de asumir la culpa tras perder ante los de la UANL por goleada.

"Se ganó el crédito para tener la posibilidad de remontar una mala campaña o dos, se ganó el derecho. Él sabe que está nadando en aguas complicadas, pero démosle la oportunidad de remontarlo, se lo ha ganado, no somos nadie para condenar su proceso".

Ymay encendió el debate en la recta final del bloque al confrontar al 'Ruso' Zamolgilny y explicar un poco de sus razones del por qué cree que ya el ciclo del entrenador brasileño está cerca de su final.

"Creo que cuando la situación está desgastada al interior, para mí hay señales, ¿te pareció natural el comportamiento de Jardine los primeros 25 minutos el sábado?, que no moviera los brazos, para mí Jardine ya se está metiendo en ese tobogán de desconfianza a través de resultados".