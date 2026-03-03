Liga MX Maluma presume su amor a Chivas El cantante colombiano volvió a demostrar quien es su equipo favorito de la Liga MX.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Maluma presume su amor por Chivas

Maluma volvió a presumir que es un gran fanático de las Chivas del Guadalajara luego de que el cantante colombiano presumiera su nuevo accesorio en redes sociales.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, el artista apareció portando con orgullo una gorra del Rebaño que le regalaron en una de sus visitas a México.

Es conocido que Maluma es un ferviente apasionado del futbol y uno de sus equipos favoritos es el Guadalajara.

Incluso uno de los amigos del cantante es Marco Fabían a quien en alguna ocasión visitó durante un partido del Gudalajara cuando el futbolista jugaba para el cuadro Rojiblanco.