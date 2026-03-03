Maluma presume su amor a Chivas
El cantante colombiano volvió a demostrar quien es su equipo favorito de la Liga MX.
Maluma volvió a presumir que es un gran fanático de las Chivas del Guadalajara luego de que el cantante colombiano presumiera su nuevo accesorio en redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, el artista apareció portando con orgullo una gorra del Rebaño que le regalaron en una de sus visitas a México.
Es conocido que Maluma es un ferviente apasionado del futbol y uno de sus equipos favoritos es el Guadalajara.
Incluso uno de los amigos del cantante es Marco Fabían a quien en alguna ocasión visitó durante un partido del Gudalajara cuando el futbolista jugaba para el cuadro Rojiblanco.
No es la primera vez que Maluma presume algo del Rebaño ya que en otras ocasiones se le ha visto con la playera del Guadalajara, dejando claro que, cuando se trata de futbol mexicano, el colombiano juega del lado de las Chivas.