    Liga MX

    Maluma presume su amor a Chivas

    El cantante colombiano volvió a demostrar quien es su equipo favorito de la Liga MX.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Maluma presume su amor por Chivas

    Más sobre Liga MX

    Miguel Herrera revela con humor como se dio su salida de América
    1 mins

    Miguel Herrera revela con humor como se dio su salida de América

    Liga MX
    Miguel Herrera revela cómo le dieron las gracias en América
    2:13

    Miguel Herrera revela cómo le dieron las gracias en América

    Liga MX
    América recupera a Alejandro Zendejas para el juego vs. Bravos
    1 mins

    América recupera a Alejandro Zendejas para el juego vs. Bravos

    Liga MX
    André Jardine puede salvar el puesto si gana la Concacaf Champions Cup con América
    1 mins

    André Jardine puede salvar el puesto si gana la Concacaf Champions Cup con América

    Liga MX
    Ymay afirma ver cerca el fin de ciclo de André Jardine en América
    2 mins

    Ymay afirma ver cerca el fin de ciclo de André Jardine en América

    Liga MX
    Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey
    2 mins

    Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey

    Liga MX
    Tato Noriega acepta culpabilidad de todos en Rayados de Monterrey
    2 mins

    Tato Noriega acepta culpabilidad de todos en Rayados de Monterrey

    Liga MX
    Fernando Hierro presume el trabajo que hoy brilla en Chivas
    1 mins

    Fernando Hierro presume el trabajo que hoy brilla en Chivas

    Liga MX
    Nico Sánchez será el técnico interino de Monterrey; Severo Meza su auxiliar
    1 mins

    Nico Sánchez será el técnico interino de Monterrey; Severo Meza su auxiliar

    Liga MX
    All-Star Game 2026: fecha y horario del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS
    1 mins

    All-Star Game 2026: fecha y horario del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS

    Liga MX

    Maluma volvió a presumir que es un gran fanático de las Chivas del Guadalajara luego de que el cantante colombiano presumiera su nuevo accesorio en redes sociales.

    PUBLICIDAD

    A través de su cuenta de Instagram, el artista apareció portando con orgullo una gorra del Rebaño que le regalaron en una de sus visitas a México.

    Es conocido que Maluma es un ferviente apasionado del futbol y uno de sus equipos favoritos es el Guadalajara.

    Incluso uno de los amigos del cantante es Marco Fabían a quien en alguna ocasión visitó durante un partido del Gudalajara cuando el futbolista jugaba para el cuadro Rojiblanco.

    No es la primera vez que Maluma presume algo del Rebaño ya que en otras ocasiones se le ha visto con la playera del Guadalajara, dejando claro que, cuando se trata de futbol mexicano, el colombiano juega del lado de las Chivas.

    Relacionados:
    Liga MXGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX