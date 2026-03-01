Liga MX Juan Brunetta habló de la pelea tras la bronca en la cancha entre América y Tigres El mediocampista marco un doblete ante las Águilas en el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026.

América cayó en casa ante Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputó en el estadio Ciudad de los Deportes.

Al finalizar el encuentro, Juan Brunetta atendió a los medios de comunicación y explicó por qué se dio la bronca en medio campo durante el partido y lo que significó este triunfo para lo que sigue con el conjunto felino.

“Contento, un partido muy difícil contra un grandísimo rival, un partido que teníamos que ganar porque veníamos de dos derrotas, así que contento”.

“No, no sé, la verdad son los problemas ahí, no me gusta meterme en una discusión, son cosas del momento de calentura y ya pasó ya queda ahí”.

“Ojalá que sí, la verdad que es un punto de inicio de nuevo, positivo contra como dije, un gran rival, así que esperemos levantar”.

Juan Pablo Vigón por su parte, señaló que los resultados no estaban acompañando al equipo que jugaba bien y espera que esta victoria sirva para mejorar de cara al cierre del torneo.

“Importante victoria y medio engañoso, diría yo, los partidos anteriores porque venimos desenvolviéndonos bien. Hoy pudimos desempeñar el futbol que queremos, la actitud, sobre todo el carácter del equipo, contentos y ahora ya pensar en el miércoles”.

“Sí, estos son los equipos que en verdad te ponen a prueba, un triunfo importante, esperemos que sea como ese trampolín como dices tú para lo que viene el torneo”.