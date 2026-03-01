    Liga MX

    Juan Brunetta habló de la pelea tras la bronca en la cancha entre América y Tigres

    El mediocampista marco un doblete ante las Águilas en el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Brunetta asegura que lo mejor fue dejar atrás dos derrotas

    América cayó en casa ante Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputó en el estadio Ciudad de los Deportes.

    Al finalizar el encuentro, Juan Brunetta atendió a los medios de comunicación y explicó por qué se dio la bronca en medio campo durante el partido y lo que significó este triunfo para lo que sigue con el conjunto felino.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Jardine reconoce que Guido Pizarro le ganó en la estrategia
    0:52

    Jardine reconoce que Guido Pizarro le ganó en la estrategia

    Liga MX
    Domenec Torrent se prende contra la prensa tras derrota de Monterrey
    1 mins

    Domenec Torrent se prende contra la prensa tras derrota de Monterrey

    Liga MX
    Torrent se engancha con la prensa tras derrota de Monterrey
    1:58

    Torrent se engancha con la prensa tras derrota de Monterrey

    Liga MX
    América vs. Tigres: se vacían las bancas y esto sucedió como parte de la Jornada 8 de Liga MX
    1 mins

    América vs. Tigres: se vacían las bancas y esto sucedió como parte de la Jornada 8 de Liga MX

    Liga MX
    Antonio Mohamed habló sobre Alexis Vega y los lesionados en Toluca
    2 mins

    Antonio Mohamed habló sobre Alexis Vega y los lesionados en Toluca

    Liga MX
    La razón por la que Henry Martín fue baja para el América vs. Tigres
    0:35

    La razón por la que Henry Martín fue baja para el América vs. Tigres

    Liga MX
    Resumen | Cambindo le aplica la ley del ex al Necaxa
    7:58

    Resumen | Cambindo le aplica la ley del ex al Necaxa

    Liga MX
    ¡La Fiera le da la vuelta al marcador! Cambindo le anota a su ex
    5:01

    ¡La Fiera le da la vuelta al marcador! Cambindo le anota a su ex

    Liga MX
    ¡Cambindo tuvo el segundo en sus pies! Unsain aleja el peligro
    1:30

    ¡Cambindo tuvo el segundo en sus pies! Unsain aleja el peligro

    Liga MX
    Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 8 del Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Liga MX

    “Contento, un partido muy difícil contra un grandísimo rival, un partido que teníamos que ganar porque veníamos de dos derrotas, así que contento”.

    “No, no sé, la verdad son los problemas ahí, no me gusta meterme en una discusión, son cosas del momento de calentura y ya pasó ya queda ahí”.

    “Ojalá que sí, la verdad que es un punto de inicio de nuevo, positivo contra como dije, un gran rival, así que esperemos levantar”.

    Juan Pablo Vigón por su parte, señaló que los resultados no estaban acompañando al equipo que jugaba bien y espera que esta victoria sirva para mejorar de cara al cierre del torneo.

    “Importante victoria y medio engañoso, diría yo, los partidos anteriores porque venimos desenvolviéndonos bien. Hoy pudimos desempeñar el futbol que queremos, la actitud, sobre todo el carácter del equipo, contentos y ahora ya pensar en el miércoles”.

    “Sí, estos son los equipos que en verdad te ponen a prueba, un triunfo importante, esperemos que sea como ese trampolín como dices tú para lo que viene el torneo”.

    Video ¡Dos golazos en 2 minutos! Mira lo que hicieron Brian Rodríguez y Ángel Correa
    Relacionados:
    Liga MXTigresJuan Brunetta

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX