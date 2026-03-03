Liga MX Miguel Herrera revela con humor como se dio su salida de América El estratega consideró que el banquillo de las Águilas está casi a la par que el del Tri.

Por: Raúl Martínez

Video Miguel Herrera revela cómo le dieron las gracias en América

Miguel Herrera contó con humor la historia de como se dio su salida del América luego de quedar eliminado del torneo de Concacaf en el 2020.

En la mesa de Línea de 4, el ex técnico de las Águilas reveló que él había puesto su renuncia, pero en un principio no se la aceptaron.

“Perdimos el partido en Orlando y en la noche le dije a Santiago Baños “ahí esta el equipo, yo ya me voy” y me dijo; “claro que no, ya hablé con ellos y me dijeron que seguías firme””

“Llego al aeropuerto y Baños me dice “a las 9 de la mañana seguimos con la planeación del equipo, ahí nos vemos”, pero a las 9:15 mensaje y a las 9:30 estaba fuera del América”

“P or zoom me corrieron, la verdad son decisiones que toman y las entiendo perfectamente”, contó el ‘Piojo’ entre risas.

Así mismo señaló que el banquillo del América es casi igual de ‘caliente’ que el de la Selección Mexicana.

“La de la selección, pero por poco. En la selección te tira todo un país, acá en el América te tira parte del país”, agregó Miguel Herrera.