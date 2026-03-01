Liga MX Marcel Ruiz no podrá estar con Toluca en el juego ante Pumas de la Jornada 9 Antonio ‘Turco’ Mohamed tendrá que mover su medio campo al no poder convocar a este jugador.

Por: Alonso Ramírez

Video Toluca pierde pieza clave para el juego ante Pumas

Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca no podrá ser convocado por Antonio Mohamed para el juego ante Pumas de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El capitán de los Diablos Rojos disputó 90 minutos en la victoria por 2-0 sobre Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026, triunfo que los colocó en el segundo lugar de la clasificación.

Durante este encuentro en el Nemesio Díez, Marcel fue amonestado, recibió su quinta tarjeta amarilla del torneo, por lo que automáticamente es sancionado con un juego de suspensión por acumulación de tarjetas.

Con esto, Antonio ‘Turco’ Mohamed tendrá que modificar su once inicial para el juego ante los Universitarios en el Estadio Olímpico, duelo que se disputará el próximo martes por la noche.

Marcel Ruiz ha disputado siete partidos en el actual certamen, todos como titular, por lo que ha acumulado 629 minutos, además de un gol.

El mediocampista podría regresar a la actividad en la fecha 10 del Clausura 2026 cuando Toluca reciba al FC Juárez en el Nemesio Diez.

Las amonestaciones de Marcel Ruiz con Toluca

Jornada 2 ante Santos Laguna

Jornada 4 ante Puebla

Jornada 6 ante Tijuana

Jornada 7 ante Necaxa

Jornada 8 ante Chivas