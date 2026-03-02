    Liga MX

    André Jardine puede salvar el puesto si gana la Concacaf Champions Cup con América

    Aldo Farías hizo esta reflexión en Línea de Cuatro ante la racha que han tenido las Águilas en la Liga MX.

    Alonso Ramírez
    Tras la derrota de América ante Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, se ha puesto en tela de juicio la continuidad del técnico André Jardine, quien los llevó a un tricampeonato.

    Sobre este tema, Aldo Farías señaló que el fin de la era del brasileño al frente de las Águilas se está terminando.

    “Para mí si estamos viendo la parte final, no nada más de Jardine, de un equipo de época que son estas Águilas del América y siento que se nos está olvidando la existencia de un salvavidas llamado Concacaf, esa es la asignación pendiente”.

    Farías añadió que puede existir un salvavidas para el técnico y esa es el torneo de la Concacaf Champions Cup, en el que podrían enfrentarse a Lionel Messi en la siguiente ronda.

    La asignación pendiente para el América es la Concacaf, no lo estoy dando por muerto, pero la época termina, para el reacomodo necesitar cosechar uno que otro título y esa es la Concacaf. Si el América le gana a
    Philadelphia y del otro lado el Inter hace lo propio con Nashville, tenemos a Messi jugando contra el América, eso salva a cualquiera, ese es el camino que tiene que tomar el América”.

    Por lo pronto, América está en la octava posición de la tabla general en la Liga MX con 11 puntos y a falta de varios encuentros no se les puede dar por eliminados de la Liguilla.

