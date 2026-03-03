Futbol Partidos de hoy 3 de marzo: Liga MX y Copa del Rey La actividad deportiva no se detiene y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026



El balón no se detiene y la actividad futbolística, y deportiva se mantien este martes 3 de marzo con emocionantes encuentros en todos los frentes como la Copa del Rey y la Liga MX.

PUBLICIDAD

Iniciamos con el juego de vuelta de las Semifinaes de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que definirá al primer finalista del torneo.

Luego en un duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de beisbol, Diamondbacks recibirá a México.

Finalmente por la noche, arranca la actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026 con los encuentros: Santos vs. Cruz Azul, Pachuca vs. Necaxa, Pumas vs. Toluca, Atlético de San Luis vs. Mazatlán.

Partidos de hoy 3 de marzo del 2026

Copa del Rey

- Barcelona vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Amistoso MLB

- Diamondbacks vs. México - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX.

Liga MX

- Santos vs. Cruz Azul - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás en México por ViX, Canal 5 y TUDN. Mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Pachuca vs. Necaxa - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

PUBLICIDAD

- Pumas vs. Toluca - El partido arranca a las 9:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás en México por ViX, Canal 5 y TUDN. Mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Atlético de San Luis vs. Mazatlán - El partido arranca a las 9:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.