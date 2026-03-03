    Futbol

    Partidos de hoy 3 de marzo: Liga MX y Copa del Rey

    La actividad deportiva no se detiene y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    El balón no se detiene y la actividad futbolística, y deportiva se mantien este martes 3 de marzo con emocionantes encuentros en todos los frentes como la Copa del Rey y la Liga MX.

    Iniciamos con el juego de vuelta de las Semifinaes de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que definirá al primer finalista del torneo.

    Luego en un duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de beisbol, Diamondbacks recibirá a México.

    Finalmente por la noche, arranca la actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026 con los encuentros: Santos vs. Cruz Azul, Pachuca vs. Necaxa, Pumas vs. Toluca, Atlético de San Luis vs. Mazatlán.

    Partidos de hoy 3 de marzo del 2026

    Copa del Rey
    - Barcelona vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Amistoso MLB
    - Diamondbacks vs. México - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX.

    Liga MX
    - Santos vs. Cruz Azul - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás en México por ViX, Canal 5 y TUDN. Mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Pachuca vs. Necaxa - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Pumas vs. Toluca - El partido arranca a las 9:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás en México por ViX, Canal 5 y TUDN. Mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Atlético de San Luis vs. Mazatlán - El partido arranca a las 9:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

