Posponen clásico entre Chivas y América en Guadalajara de Liga MX Femenil La Liga MX Femenil tomó la decisión tras el abatimiento de Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

La Liga MX Femenil informó la reprogramación del Clásico Nacional entre Chivas y América de Jornada 10 en Guadalajara, Jalisco como medida de seguridad tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

"La Liga MX Femenil informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 será reprogramado con fecha y hora por confirmar", se lee en el comunicado de la liga.

El partido se iba a jugar este domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, pero ante la inestabilidad social que se vive en dicha estado el juego será reprogramado con fecha y hora por confirmar.

Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', fue abatido la madrugada de este domingo en Tapalpa, Jalisco tras un operativo del ejército mexicano, de acuerdo con varios medios en México.