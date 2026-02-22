    Chivas Femenil

    Abaten a El Mencho: Posponen clásico entre Chivas y América en Guadalajara de Liga MX Femenil

    La Liga MX Femenil tomó la decisión tras el abatimiento de Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Posponen Clásico de Liga MX Femenil
    Posponen Clásico de Liga MX Femenil
    Imagen Mexsport

    La Liga MX Femenil informó la reprogramación del Clásico Nacional entre Chivas y América de Jornada 10 en Guadalajara, Jalisco como medida de seguridad tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

    PUBLICIDAD

    Más sobre América (F)

    Kiana Palacios causa baja del América Femenil para fichar con Utah Royals de la NWSL
    1 mins

    Kiana Palacios causa baja del América Femenil para fichar con Utah Royals de la NWSL

    Liga MX Femenil
    Jana lanza tremendo dardo a la casa de Chivas: "El césped está horrible"
    1 mins

    Jana lanza tremendo dardo a la casa de Chivas: "El césped está horrible"

    Liga MX Femenil
    ¡América deja escapar dos puntos en casa!
    1 mins

    ¡América deja escapar dos puntos en casa!

    Liga MX Femenil
    Resumen | Rayadas le roba dos puntos al América
    9:40

    Resumen | Rayadas le roba dos puntos al América

    Liga MX Femenil
    América Femenil perdería a Kiana Palacios
    1 mins

    América Femenil perdería a Kiana Palacios

    Liga MX Femenil
    ¡Rayadas lo empata! Lucía García con gran definición para el 1-1
    1:19

    ¡Rayadas lo empata! Lucía García con gran definición para el 1-1

    Liga MX Femenil
    Figura del América podría marcharse al futbol de Estados Unidos
    1:10

    Figura del América podría marcharse al futbol de Estados Unidos

    Liga MX Femenil
    ¡Hizo lo más difícil! Montse Saldívar se pierde el segundo
    1:36

    ¡Hizo lo más difícil! Montse Saldívar se pierde el segundo

    Liga MX Femenil
    ¡América se pone el frente! Autogol de Daiane Santos para el 1-0
    1:41

    ¡América se pone el frente! Autogol de Daiane Santos para el 1-0

    Liga MX Femenil
    ¡Paola Manrique evita el primero del América! Las Águilas acechan a Rayadas
    1:37

    ¡Paola Manrique evita el primero del América! Las Águilas acechan a Rayadas

    Liga MX Femenil

    "La Liga MX Femenil informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 será reprogramado con fecha y hora por confirmar", se lee en el comunicado de la liga.

    El partido se iba a jugar este domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, pero ante la inestabilidad social que se vive en dicha estado el juego será reprogramado con fecha y hora por confirmar.

    Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', fue abatido la madrugada de este domingo en Tapalpa, Jalisco tras un operativo del ejército mexicano, de acuerdo con varios medios en México.

    Previo al Clásico, América dio a conocer la salida de su máxima goleadora Kiana Palacios, quien regresará a la liga estadounidense para fichar con el Utah Royals tras cinco años jugando en México.

    Relacionados:
    Chivas FemenilLiga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX