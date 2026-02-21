    Liga MX Femenil

    Rayadas muestra su ‘músculo’ al golear al Atlético San Luis.

    Con par de goles de Lucía García, Monterrey doblega 6-0 a las potosinas en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Rayadas le pasa por encima al Atlético San Luis

    Rayadas confirmó esta tarde en casa que es sólido aspirante al título al golear 6-0 al Atlético San Luis, con par de goles de la española Lucía García. Con el resultado Monterrey se reafirma en el liderato de la tabla general de la Liga MX Femenil con 26 puntos, dejando atrás al América.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    ¡América anuncia baja inesperada que duele a la afición!
    1:16

    ¡América anuncia baja inesperada que duele a la afición!

    Liga MX Femenil
    Kiana Palacios causa baja del América Femenil para fichar con Utah Royals de la NWSL
    1 mins

    Kiana Palacios causa baja del América Femenil para fichar con Utah Royals de la NWSL

    Liga MX Femenil
    ¡Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos!
    1 mins

    ¡Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos!

    Liga MX Femenil
    Resumen | Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos
    10:26
    GRATIS

    Resumen | Amazonas sale de cacería en CU y se lleva tres puntos

    Liga MX Femenil
    ¡Grave error de Pumas! Diana Ordoñez lo convierte en el 0-2
    1:21

    ¡Grave error de Pumas! Diana Ordoñez lo convierte en el 0-2

    Liga MX Femenil
    ¡Anulado! Echan para atrás el doblete de Thembi por mano en el área
    1:24

    ¡Anulado! Echan para atrás el doblete de Thembi por mano en el área

    Liga MX Femenil
    ¡Explosividad de Thembi Kglatana! Amazonas abre el marcador
    1:21

    ¡Explosividad de Thembi Kglatana! Amazonas abre el marcador

    Liga MX Femenil
    Pumas presenta a Goya, su nueva mascota para la Liga MX Femenil
    1 mins

    Pumas presenta a Goya, su nueva mascota para la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Katty Martínez sufre fuerte lesión con Rayadas y deberá ser operada
    1 mins

    Katty Martínez sufre fuerte lesión con Rayadas y deberá ser operada

    Liga MX Femenil
    Resumen | Toluca y Pachuca dividen puntos en el infierno
    9:54

    Resumen | Toluca y Pachuca dividen puntos en el infierno

    Liga MX Femenil

    Rayadas tuvo una tarde tranquila desde el silbatazo inicial, ya que al minuto 2 vino el primer tanto, tras un error en la salida de San Luis, Lucía García toma el balón manda disparo y en el trayecto se cruza Elaily Hernández, quien lo envía en su propio arco.

    El segundo tanto muy parecido al anterior, otro disparo desviado que termina en el marco potosino. Valerie Vargas aumentaba la ventaja. El 3-0 llegó desde los 11 pasos en falta sobre ‘Burki’ que Lucía García convirtió desde el manchón penal.

    El cuarto de la tarde de nuevo con la combinación de ‘Burki’ y García, la española confirma su calidad al quitarse a la guardameta, Ana Zárate y la fusila para el 4-0. La 'manita' por obra de Lucía ‘China’ García quien recibe el esférico con toda la ventaja y manda potente disparo en el marco de San Luis.

    El 6-0 valió el boleto del encuentro, apenas acababa de ingresar la australiana Emily Gielnik, quien ve adelantada a la guardameta Ana Zárate, le sorprende con el disparo al travesaño y el esférico se incrusta en el arco, en el gol del partido y seguramente uno de los mejores del Clausura 2026.

    Con el resultado Rayadas se mantiene en la cima de la Liga MX Femenil.

    Relacionados:
    Liga MX FemenilFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX