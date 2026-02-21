Liga MX Femenil Rayadas muestra su ‘músculo’ al golear al Atlético San Luis. Con par de goles de Lucía García, Monterrey doblega 6-0 a las potosinas en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Rayadas le pasa por encima al Atlético San Luis

Rayadas confirmó esta tarde en casa que es sólido aspirante al título al golear 6-0 al Atlético San Luis, con par de goles de la española Lucía García. Con el resultado Monterrey se reafirma en el liderato de la tabla general de la Liga MX Femenil con 26 puntos, dejando atrás al América.

PUBLICIDAD

Rayadas tuvo una tarde tranquila desde el silbatazo inicial, ya que al minuto 2 vino el primer tanto, tras un error en la salida de San Luis, Lucía García toma el balón manda disparo y en el trayecto se cruza Elaily Hernández, quien lo envía en su propio arco.

El segundo tanto muy parecido al anterior, otro disparo desviado que termina en el marco potosino. Valerie Vargas aumentaba la ventaja. El 3-0 llegó desde los 11 pasos en falta sobre ‘Burki’ que Lucía García convirtió desde el manchón penal.

El cuarto de la tarde de nuevo con la combinación de ‘Burki’ y García, la española confirma su calidad al quitarse a la guardameta, Ana Zárate y la fusila para el 4-0. La 'manita' por obra de Lucía ‘China’ García quien recibe el esférico con toda la ventaja y manda potente disparo en el marco de San Luis.

El 6-0 valió el boleto del encuentro, apenas acababa de ingresar la australiana Emily Gielnik, quien ve adelantada a la guardameta Ana Zárate, le sorprende con el disparo al travesaño y el esférico se incrusta en el arco, en el gol del partido y seguramente uno de los mejores del Clausura 2026.