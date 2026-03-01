    Liga MX

    ¡Jesús Gallardo celebra a lo Richard Ledezma triunfo de Toluca!

    Tras el triunfo de los Diablos Rojos 2-0 sobre Chivas, el jugador del Toluca le recuerda que los tres puntos van a su bolsa.

    Baudelio García Espinosa
    El triunfo de Chivas 1-0 ante América con gol de la ‘Hormiga’ González en el pasado Clásico, provocó mucha felicidad en el Rebaño ante el odiado rival. Esa noche al finalizar el partido, el jugador Richard Ledezma se hizo viral por la forma en la que celebró el resultado.

    El jugador del Guadalajara se acercó a la cámara y con la mano derecha comenzó a contar los tres puntos con los dedos que obtuvo su equipo y se los llevó a su short, con la frase: “Tres puntos a la bolsa, vámonos”.

    Esta tarde, Toluca superó 2-0 al cuadro Rojiblanco y fue Jesús Gallardo, quien al finalizar el compromiso hizo lo mismo que Ledezma, con una de sus manos contó los tres puntos que sumó el cuadro choricero y dice: “a la bolsa, papá” con un chiflido.

    Toluca fue mejor en los primeros 45 minutos, donde consiguió los goles, y Guadalajara por más que intentó no logró revertir la situación.

