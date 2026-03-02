Mundial 2026 César Ramos Palazuelos varado en Catar y sin vuelo de regreso Se encuentra con un par más de silbantes mexicanos en la zona de conflicto en el Medio Oriente.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Asustado por las explosiones: César Ramos, varado en Catar y sin vuelo de regreso



César Ramos Palazuelos, árbitro mexicano, se encuentra en Doha, Catar, atorado por el conflicto armado en Medio Oriente y sin posibilidad de salir de la ciudad porque está cerrado el espacio aéreo de la región así como los aeropuertos.

PUBLICIDAD

El silbante acudió a Arabia Saudita como invitado a pitar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de aquel país entre el Al Qadisya y Al-Ettifaq junto con Alberto Morín y Marco Bisguerra, sus asistentes arbitrales.

En un principio, los silbantes intentaron abandonar la zona de conflicto en un vuelo a Dallas, pero a las dos horas fue desviado a Catar, como informó el periodista Heriberto Murrieta. Y en Catar permanecen.

TUDN pudo saber que Palazuelos ha vivido las explosiones y por supuesto ha estado asustado por ellas, sobre todo las del sábado cuando Irán atacó a distintos países de la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Además, la embajada de México en Catar y la Federación Mexicana de Futbol han estado al pendiente de ellos todo el tiempo.

Por el momento, no hay vuelo ni fecha de regreso para los tres silbantes mexicanos atorados en medio del conflicto bélico en el Medio Oriente.