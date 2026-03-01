Liga MX Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Clausura 2026 de Liga MX Llega la mitad del torneo en el futbol mexicano con la segunda fecha doble en el calendario.

Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con la Jornada 9 con los partidos de Pumas vs. Toluca, Santos vs. Cruz Azul y América vs. Juárez como los más atractivos.

PUBLICIDAD

América tuvo dolorosa derrota en casa de 4-1 frente a Tigres, mientras que León salió de la mala racha al vencer 2-1a Necaxa en El Bajío.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 9 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de la Jornada 9 comienza el martes 3 de marzo con cuatro partidos y continuará el miércoles 4 con otros cuatros juegos más.

El partido de Chivas vs. Léón quedará pendiente y se jugará el día 18 de marzo a las 8pm CT de México y 10pm ET de Estados Unidos en el Estadio Akron.

Pachuca vs. Necaxa

El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

Santos vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Atlético de San Luis vs. Mazatlán

El partido se llevará a cabo elmartes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Pumas vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

PUBLICIDAD

Puebla vs. Tigres

El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

Monterrey vs. Querétaro

El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las a las 19:00 del centro de México por ViX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN..

Atlas vs. Tijuana

El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

América vs. Juárez