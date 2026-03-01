Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Clausura 2026 de Liga MX
Llega la mitad del torneo en el futbol mexicano con la segunda fecha doble en el calendario.
El Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con la Jornada 9 con los partidos de Pumas vs. Toluca, Santos vs. Cruz Azul y América vs. Juárez como los más atractivos.
Guadalajara sumó nueva derrota al caer 2-0 ante Toluca y cayó al tercer lugar, el Cruz Azul es nuevo líder tras vencer 2-0 a Rayados de visitante.
América tuvo dolorosa derrota en casa de 4-1 frente a Tigres, mientras que León salió de la mala racha al vencer 2-1a Necaxa en El Bajío.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 9 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX
La actividad de la Jornada 9 comienza el martes 3 de marzo con cuatro partidos y continuará el miércoles 4 con otros cuatros juegos más.
El partido de Chivas vs. Léón quedará pendiente y se jugará el día 18 de marzo a las 8pm CT de México y 10pm ET de Estados Unidos en el Estadio Akron.
Pachuca vs. Necaxa
El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.
Santos vs. Cruz Azul
El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
Atlético de San Luis vs. Mazatlán
El partido se llevará a cabo elmartes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.
Pumas vs. Toluca
El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
Puebla vs. Tigres
El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.
Monterrey vs. Querétaro
El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las a las 19:00 del centro de México por ViX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN..
Atlas vs. Tijuana
El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.
América vs. Juárez
El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 21:00 del centro de México por ViX; a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.