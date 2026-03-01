    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Clausura 2026 de Liga MX

    Llega la mitad del torneo en el futbol mexicano con la segunda fecha doble en el calendario.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026

    El Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con la Jornada 9 con los partidos de Pumas vs. Toluca, Santos vs. Cruz Azul y América vs. Juárez como los más atractivos.

    Guadalajara sumó nueva derrota al caer 2-0 ante Toluca y cayó al tercer lugar, el Cruz Azul es nuevo líder tras vencer 2-0 a Rayados de visitante.

    América tuvo dolorosa derrota en casa de 4-1 frente a Tigres, mientras que León salió de la mala racha al vencer 2-1a Necaxa en El Bajío.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 9 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 9 comienza el martes 3 de marzo con cuatro partidos y continuará el miércoles 4 con otros cuatros juegos más.

    El partido de Chivas vs. Léón quedará pendiente y se jugará el día 18 de marzo a las 8pm CT de México y 10pm ET de Estados Unidos en el Estadio Akron.

    • Pachuca vs. Necaxa

    El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Santos vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Atlético de San Luis vs. Mazatlán

    El partido se llevará a cabo elmartes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Pumas vs. Toluca

    El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Puebla vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Monterrey vs. Querétaro

    El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las a las 19:00 del centro de México por ViX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN..

    • Atlas vs. Tijuana

    El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • América vs. Juárez

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 21:00 del centro de México por ViX; a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

