    Liga MX

    Domenec Torrent se prende contra la prensa tras derrota de Monterrey

    El estratega señaló que los abucheos de la afición no ayudan al equipo.

    Por:
    Raúl Martínez
    Después de la derrota de Monterrey frente al Cruz Azul, Domenec Torrent se molestó con la prensa al ser cuestionado s obre el accionar de su equipo y de los abucheos de la afición en el Gigante de Acero.

    En conferencia de prensa, el estratega interrumpió en repetidas ocasiones a un reportero quien le cuestionó sobre los reclamos de los seguidores y señaló que los abucheos no ayudan.

    “La primera pregunta si escuchaste, ya se respondió. Se lo he dicho a tu compañera, la afición está en su derecho de abuchear a su entrenador y jugadores porque tenemos la mejor afición de México, por eso llenan el estadio. Los primeros que están enojados son los jugadores y el entrenador y no me puedo quejar del esfuerzo de ningún jugador, cada uno tiene su físico y cualidades diferentes"

    " Ellos son soberanos para abuchear a quienes quieran, pero yo no he visto a ningún en lugar que esto ayude a un equipo, pero están en su derecho”, indicó Torrent.

    Sin embargo, eso no fue todo ya que en la última pregunta que le realizaron el estratega volvió a increparse con la prensa al preguntarle sobre su planteamiento.

    “Usted no ha visto el informe y no ha visto partidos de Cruz Azul… ¿Cómo juega Cruz Azul?... yo le pregunto porque luego podemos discutir. Nosotros lo sabemos y por mucho que le explique no los va a entender”, mencionó Torrent.

