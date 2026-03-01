Liga MX Domenec Torrent se prende contra la prensa tras derrota de Monterrey El estratega señaló que los abucheos de la afición no ayudan al equipo.

Por: Raúl Martínez

Video Torrent se engancha con la prensa tras derrota de Monterrey

Después de la derrota de Monterrey frente al Cruz Azul, Domenec Torrent se molestó con la prensa al ser cuestionado s obre el accionar de su equipo y de los abucheos de la afición en el Gigante de Acero.

En conferencia de prensa, el estratega interrumpió en repetidas ocasiones a un reportero quien le cuestionó sobre los reclamos de los seguidores y señaló que los abucheos no ayudan.

“La primera pregunta si escuchaste, ya se respondió. Se lo he dicho a tu compañera, la afición está en su derecho de abuchear a su entrenador y jugadores porque tenemos la mejor afición de México, por eso llenan el estadio. Los primeros que están enojados son los jugadores y el entrenador y no me puedo quejar del esfuerzo de ningún jugador, cada uno tiene su físico y cualidades diferentes"

" Ellos son soberanos para abuchear a quienes quieran, pero yo no he visto a ningún en lugar que esto ayude a un equipo, pero están en su derecho”, indicó Torrent.

Sin embargo, eso no fue todo ya que en la última pregunta que le realizaron el estratega volvió a increparse con la prensa al preguntarle sobre su planteamiento.