Liga MX All-Star Game 2026: fecha y horario del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS Será el tercer enfrentamiento consecutivo entre MLS y Liga MX, y el quinto en total entre ambas.

Juego de Estrellas 2026 Liga MX vs. MLS Imagen MLS

La MLS dio a conocer la fecha y horario del All-Star Game 2026 que reunirá a los mejores futbolistas de la liga estadounidense ante lo mejor de la Liga MX.

PUBLICIDAD

El Juego de Estrellas 2026 se llevará a cabo el miércoles 29 de julio a las 8pm del Este, 6pm del centro de México, en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Será la primera vez que dicho recinto albergará el All-Star Game, un día después del Skills Challenge, el reto de habilidades, que se disputará el martes 28 de julio y que sirve de antesala para el partido entre las estrellas de ambas ligas.

El All-Star Game 2026 es el tercero de manera consecutiva que jugarán la MLS y Liga MX, y el quinto en total desde la creación del evento. La Semana de las Estrellas forma parte de la colaboración entre ambas ligas que incluye torneos de relevancia como la Leagues Cup y la Campeones Cup.

La MLS ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, incluyendo la edición inaugural de 2021 por la vía de los penales; en 202 por marcador 2-1 y, finalmente, en 2025 con victoria de 3-1.

La Liga MX logró su primera y única victoria sobre los MLS hasta el momento en la edición 2024, con goleada de 4-1 en Columbus.