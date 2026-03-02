    Liga MX

    All-Star Game 2026: fecha y horario del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS

    Será el tercer enfrentamiento consecutivo entre MLS y Liga MX, y el quinto en total entre ambas.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Juego de Estrellas 2026 Liga MX vs. MLS
    Juego de Estrellas 2026 Liga MX vs. MLS
    Imagen MLS

    La MLS dio a conocer la fecha y horario del All-Star Game 2026 que reunirá a los mejores futbolistas de la liga estadounidense ante lo mejor de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Voces de la Cancha: Monterrey vs. Cruz Azul
    2:14

    Voces de la Cancha: Monterrey vs. Cruz Azul

    Liga MX
    Color Tribunero en el América vs. Tigres
    3:02

    Color Tribunero en el América vs. Tigres

    Liga MX
    Se va Torrent y Rayados ya tiene a dos candidatos fuertes en la mesa
    1 mins

    Se va Torrent y Rayados ya tiene a dos candidatos fuertes en la mesa

    Liga MX
    Marcel Ruiz no podrá estar con Toluca en el juego ante Pumas de la Jornada 9
    1 mins

    Marcel Ruiz no podrá estar con Toluca en el juego ante Pumas de la Jornada 9

    Liga MX
    Cade Cowell recuerda con cariño su paso por Chivas en la Liga MX
    1 mins

    Cade Cowell recuerda con cariño su paso por Chivas en la Liga MX

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Brunetta asegura que lo mejor fue dejar atrás dos derrotas
    0:40

    Brunetta asegura que lo mejor fue dejar atrás dos derrotas

    Liga MX
    Juan Brunetta habló de la pelea tras la bronca en la cancha entre América y Tigres
    1 mins

    Juan Brunetta habló de la pelea tras la bronca en la cancha entre América y Tigres

    Liga MX
    Jardine reconoce que Guido Pizarro le ganó en la estrategia
    0:52

    Jardine reconoce que Guido Pizarro le ganó en la estrategia

    Liga MX
    Domenec Torrent se prende contra la prensa tras derrota de Monterrey
    1 mins

    Domenec Torrent se prende contra la prensa tras derrota de Monterrey

    Liga MX

    El Juego de Estrellas 2026 se llevará a cabo el miércoles 29 de julio a las 8pm del Este, 6pm del centro de México, en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

    Será la primera vez que dicho recinto albergará el All-Star Game, un día después del Skills Challenge, el reto de habilidades, que se disputará el martes 28 de julio y que sirve de antesala para el partido entre las estrellas de ambas ligas.

    El All-Star Game 2026 es el tercero de manera consecutiva que jugarán la MLS y Liga MX, y el quinto en total desde la creación del evento. La Semana de las Estrellas forma parte de la colaboración entre ambas ligas que incluye torneos de relevancia como la Leagues Cup y la Campeones Cup.

    La MLS ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, incluyendo la edición inaugural de 2021 por la vía de los penales; en 202 por marcador 2-1 y, finalmente, en 2025 con victoria de 3-1.

    La Liga MX logró su primera y única victoria sobre los MLS hasta el momento en la edición 2024, con goleada de 4-1 en Columbus.

    En cuanto al reto de habilidades, ambas están empatadas con dos victorias cada una. La Liga MX ganó la primera edición en 2021 y de nuevo en 2024, mientras que la MLS se llevó los honores en 2022 y el año pasado.

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX