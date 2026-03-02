All-Star Game 2026: fecha y horario del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS
Será el tercer enfrentamiento consecutivo entre MLS y Liga MX, y el quinto en total entre ambas.
La MLS dio a conocer la fecha y horario del All-Star Game 2026 que reunirá a los mejores futbolistas de la liga estadounidense ante lo mejor de la Liga MX.
El Juego de Estrellas 2026 se llevará a cabo el miércoles 29 de julio a las 8pm del Este, 6pm del centro de México, en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
Será la primera vez que dicho recinto albergará el All-Star Game, un día después del Skills Challenge, el reto de habilidades, que se disputará el martes 28 de julio y que sirve de antesala para el partido entre las estrellas de ambas ligas.
El All-Star Game 2026 es el tercero de manera consecutiva que jugarán la MLS y Liga MX, y el quinto en total desde la creación del evento. La Semana de las Estrellas forma parte de la colaboración entre ambas ligas que incluye torneos de relevancia como la Leagues Cup y la Campeones Cup.
La MLS ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, incluyendo la edición inaugural de 2021 por la vía de los penales; en 202 por marcador 2-1 y, finalmente, en 2025 con victoria de 3-1.
La Liga MX logró su primera y única victoria sobre los MLS hasta el momento en la edición 2024, con goleada de 4-1 en Columbus.
En cuanto al reto de habilidades, ambas están empatadas con dos victorias cada una. La Liga MX ganó la primera edición en 2021 y de nuevo en 2024, mientras que la MLS se llevó los honores en 2022 y el año pasado.