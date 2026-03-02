Liga MX Nico Sánchez será el técnico interino de Monterrey; Severo Meza su auxiliar Tras la salida de Torrent, Rayados toma decisiones de cara a la fecha doble ante Querétaro y Tigres.

Video Nico Sánchez será técnico interino de Monterrey y Severo Meza su auxiliar

Hay novedades en el banquillo del Monterrey tras la salida de Domenec Torrent el domingo por la noche debido a los malos resultados en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Diego Armando Medina reporta para TUDN que Nico Sánchez será el entrenador de Rayados de manera interina de cara a la doble jornada donde el equipo recibirá a Querétaro este miércoles 4 de marzo y disputará el Clásico Regio ante Tigres el sábado 7 de marzo.

Mientras que el auxiliar de Nico Sánchez será otro jugador histórico de Monterrey: Severo Meza, quien incluso ya pidió licencia en gobierno de Guadalupe, Nuevo León, para separarse un tiempo de su cargo como secretario de cultura física y deporte.

Por su parte, Domenec Torrent se presentó la mañana de este lunes a El Barrial para pasar por sus cosas y despedirse.

La directiva del Monterrey está analizando al reemplazo de Torrent. Los dos primeros nombres en la mesa de opciones son Diego Alonso y Robert Dante Siboldi.

Tampoco se descartaría que Nico Sánchez acabe el Clausura 2026 como interino y, como ha pasado en varios equipos de Liga MX, se termine quedando con el puesto si hay buenos resultados.

Rayados marcha en el noveno lugar de la tabla con 10 puntos, a uno de meterse a zona de Liguilla y a nueve del líder Cruz Azul.

Torrent se marchó del Monterrey tras dirigir 36 partidos con saldo de 17 victorias, siete empates y 12 derrotas.