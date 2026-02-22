Liga MX Femenil Partido de la Liga MX Femenil se suspende minutos por seguridad El Necaxa vs. Querétaro se detuvo al escucharse presuntas detonaciones de cohetes en los alrededores del Estadio Victoria.

Video Partido de Necaxa vs. Querétaro de la Liga MX Femenil se suspende momentáneamente



Un nuevo susto se dio en el futbol mexicano, en esta ocasión en un partido de la Liga MX Femenil que se disputaba en el Estadio Victoria entre Necaxa y Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

En el inicio de la segunda parte, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1, sin razón aparente, pero por indicación de la árbitra central, Fernanda Galán, las jugadoras de ambos conjuntos abandonaron la cancha y se dirigieron a los vestidores.

Después de la intempestiva salida y en medio de algo de incertidumbre, las integrantes, tanto de las Centellas como de los Gallos Blancos regresaron a la cancha alrededor del minuto 60 para seguir jugando.

Sin embargo, más adelante, según una fotógrafa que se encontraba cubriendo el partido, todo se trató de una confusión, ya que aunque en un principio se pensó que eran balazos y las autoridades mandaron a todos a refugiarse, tras la investigación de las mismas se determinó que eran presuntas detonaciones de fuegos artificiales.

Al parecer se trató de un evento que se realizaba cerca de las inmediaciones del Estadio Victoria de Aguascalientes, en donde aparentemente se llevó a cabo el uso de pirotecnia, misma que provocó cierto pánico en el encuentro entre Necaxa vs. Querétaro.

Cabe recordar que debido a los desafortunados hechos violentos que se dieron en varias entidades del país, consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera "el Mencho" a manos del Ejército Mexicano, ya fueron suspendidos cuatro partidos del futbol mexicano, entre los que destacan el Clásico Femenil Chivas vs. América, así como el Querétaro vs. Juárez de la Liga MX.