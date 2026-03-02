    Liga MX

    Fernando Hierro presume el trabajo que hoy brilla en Chivas

    El exdirectivo del Rebaño señaló que sigue de cerca los partidos del Gudalajara.

    Raúl Martínez
    En su regreso a Guadalajara, Fernando Hierro destacó el presente de las Chivas y s eñaló que es gracias al trabajo que realizó en el equipo mientras fungió como director deportivo de los Rojiblancos.

    “Es un sitio donde tuvo un año y medio donde fui feliz y mi relación con el club es fantástica… Si hay una cosa que realmente sí que me alegro es que toda esa generación de los Armando, de los Inda, de los Hugo Camberos, etcétera, son chicos que empezamos nosotros hace 3 años hacer trabajos individualizados y que tuvo los ves que van llegando por gota. Eso sí que es algo que invertimos mucho tiempo tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, en crear que soñarán que tienen condiciones y en eso hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores”, indicó Hierro.

    El español también contó que sigue de cerca los partidos del Guadalajara y se alegró que el Rebaño esté en la parte alta de la tabla general.

    “Vi el partido de Toluca, es un equipo que está compitiendo muy bien, que está tercero en la clasificación. Todo sabemos lo del Mundial, si le van a quitar a más o menos jugadores, pero eso ya depende de otra circunstancia. Me alegro de todo corazón que las Chivas estén muy bien y que esté ahí en lo más alto, peleando”, añadió el español.

    Fernando Hierro se encuentra en Guadalajara como parte del partido que se llevará acabo en la ciudad entre las Leyendas de Real Madrid contra las del Barcelona.

    Hierro llegó a las Chivas en el 2022 para tomar el puesto de director deportivo y f ue en el 2024 cuando abandonó el equipo para marcharse al futbol de Arabia Saudita.

    Video Chicharito regresa con video en el que habla con su conciencia
