Kiana Palacios Kiana Palacios causa baja del América Femenil para fichar con Utah Royals de la NWSL Se marcha con solo un título de liga en cinco años.

América Femenil anunció inesperadamente la baja de una de sus jugadoras más queridas por la afición de cara al Clásico Nacional de este domingo ante Chivas.

Se trata de Kiana Palacios, la delantera mexicoestadounidense de 29 años, quien se despide de las Águilas tras cinco años en el club.

"Super-Ki: Gracias por cada gol, por cada trofeo en el Club América y por convertirte en la máxima goleadora en nuestra historia.

"Tu huella ya es eterna en el Nido. Hoy inicias un nuevo capítulo, pero esta siempre será tu casa. Las leyendas no se van, se quedan para siempre en el corazón Azulcrema", así despidió el club a la goleadora.

Kiana Palacios debutó con América un 18 de julio de 2021 ante Santos Laguna en el Estadio Azteca y lo hizo con gol.

Proveniente de la Real Sociedad y previamente del LA Galaxy, Palacios fue en su momento uno de los fichajes 'bomba' de las Águilas y de la Liga MX Femenil.

Tras 174 partidos, 90 goles y un título de liga, Kiana emprenderá el vuelo con rumbo a la NWSL (National Women’s Soccer League), la liga nacional femenil de Estados Unidos, para fichar con Utah Royals.