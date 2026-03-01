Liga MX América vs. Tigres: se vacían las bancas y esto sucedió como parte de la Jornada 8 de Liga MX Una falta de Brian Rodríguez sobre Diego Lainez detonó una serie de empujones y cruce de declaraciones que arrojó un par de tarjetas rojas y ánimos encendidos.

Video ¡Se arma la bronca! Esto fue lo que pasó en el América vs. Tigres

Fue un golpe de Brian Rodríguez en el rostro de Diego Lainez mientras conducía el esférico lo que generó que los ánimos se encendieran y se vaciaran las bancas en medio de varios empujones entre jugadores y hasta cuerpo técnico de ambos clubes.

El árbitro central Jorge Camacho mostró un par de tarjetas rojas, una de ellas al auxiliar técnico de André Jardine, quien se hizo de palabras con algunos elementos del conjunto felino.

Incluso Fernando Gorriarán, quien estaba lesionado en la banca, dio un brinco al campo de juego para unirse a los reclamos y empujones entre elementos de América y Tigres en un duelo en el que las Águilas fueron exhibidas.

ENTRA DE CAMBIO Y A LOS SEGUNDOS SE VA EXPULSADO DEL AMÉRICA VS. TIGRES

Vinícius Lima ingresó al campo de juego como hombre de relevo y una dura entrada sobre Jesús Angulo que le generó ver la tarjeta roja de manera directa, lo que se sumó a una serie de acciones perjudiciales para las Águilas.

Era el tercer partido de Vinícius Lima en la Liga MX Clausura 2026 y su segunda derrota desde entonces, pero en ninguno ha logrado ser aún titular.

Ahora, América se medirá a FC Juárez, de nuevo en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la Jornada Doble, Fecha 9, y previo a su visita al Querétaro para la Jornada 10 el próximo fin de semana.