    Liga MX

    Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey

    El estratega argentino será acompañado por otros históricos de los Rayados.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Monterrey: Nico Sánchez puede quedarse todo el Clausura 2026 como interino

    Después del cese de Domenec Torrent al frente del banquillo de Rayados, se dio a conocer que Nico Sánchez sería el técnico interino, sin embargo, todo apuntaría a que se quedaría en el banquillo por un tiempo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Tato Noriega acepta culpabilidad de todos en Rayados de Monterrey
    2 mins

    Tato Noriega acepta culpabilidad de todos en Rayados de Monterrey

    Liga MX
    Fernando Hierro presume el trabajo que hoy brilla en Chivas
    1 mins

    Fernando Hierro presume el trabajo que hoy brilla en Chivas

    Liga MX
    Nico Sánchez será el técnico interino de Monterrey; Severo Meza su auxiliar
    1 mins

    Nico Sánchez será el técnico interino de Monterrey; Severo Meza su auxiliar

    Liga MX
    All-Star Game 2026: fecha y horario del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS
    1 mins

    All-Star Game 2026: fecha y horario del Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS

    Liga MX
    Voces de la Cancha: Monterrey vs. Cruz Azul
    2:14

    Voces de la Cancha: Monterrey vs. Cruz Azul

    Liga MX
    Color Tribunero en el América vs. Tigres
    3:02

    Color Tribunero en el América vs. Tigres

    Liga MX
    Se va Torrent y Rayados ya tiene a dos candidatos fuertes en la mesa
    1 mins

    Se va Torrent y Rayados ya tiene a dos candidatos fuertes en la mesa

    Liga MX
    Marcel Ruiz no podrá estar con Toluca en el juego ante Pumas de la Jornada 9
    1 mins

    Marcel Ruiz no podrá estar con Toluca en el juego ante Pumas de la Jornada 9

    Liga MX
    Cade Cowell recuerda con cariño su paso por Chivas en la Liga MX
    1 mins

    Cade Cowell recuerda con cariño su paso por Chivas en la Liga MX

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX

    De acuerdo con Diego Medina, reportero de TUDN, esto queda claro luego de que Nico se supiera que el argentino estará acompañado por S evero Meza y Walter Erviti, gente que siente los colores del Monterrey.

    “Es in interinato para largo, no está descartada la idea de que Nico se queda hasta que termine el torno, a ver que alcanza en estas nueve jornadas y en Concacaf Champions Cup, por eso le han traído a Severo Meza y Walter Erviti. Están apelando a la historia y para que la gente se pueda identificar”, detalló Diego Medina.

    Asimismo, está decisión de mantener a Nico Sánchez al frente del equipo hasta que termine el Clausura 2026 se debe a que la plana mayor ya no le permitió al Tato Noriega elegir un nuevo técnico y esto, p orque al final podrían haber cambios en todos los ámbitos.

    José Antonio Noriega en conferencia de prensa reconoció ser uno de los culpables de la actualidad que vive Rayados de Monterrey.

    “Establecer con mucha claridad que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente, este club con el plantel que tenemos, debe ocupar puestos de lo alto de la tabla en donde claramente no estamos y se debe acompañar con resultados y con un rendimiento acorde a lo que buscamos, somos todos culpables, directiva, cuerpo técnico y jugadores”, declaró el Tato.

    Rayados se encuentra en la novena posición del Clausura 2026 con 10 puntos tras ocho jornadas disputadas, mientras que en Concacaf logró su pase a los Octavos de Final en donde enfrentará a Cruz Azul.

    Video "Somos todos culpables", Tato Noriega da la cara tras cese de Torrent
    Relacionados:
    Liga MXMonterreyJosé Antonio NoriegaNicolas Sanchez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX