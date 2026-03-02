Liga MX Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey El estratega argentino será acompañado por otros históricos de los Rayados.

Video Monterrey: Nico Sánchez puede quedarse todo el Clausura 2026 como interino

Después del cese de Domenec Torrent al frente del banquillo de Rayados, se dio a conocer que Nico Sánchez sería el técnico interino, sin embargo, todo apuntaría a que se quedaría en el banquillo por un tiempo.

De acuerdo con Diego Medina, reportero de TUDN, esto queda claro luego de que Nico se supiera que el argentino estará acompañado por S evero Meza y Walter Erviti, gente que siente los colores del Monterrey.

“Es in interinato para largo, no está descartada la idea de que Nico se queda hasta que termine el torno, a ver que alcanza en estas nueve jornadas y en Concacaf Champions Cup, por eso le han traído a Severo Meza y Walter Erviti. Están apelando a la historia y para que la gente se pueda identificar”, detalló Diego Medina.

Asimismo, está decisión de mantener a Nico Sánchez al frente del equipo hasta que termine el Clausura 2026 se debe a que la plana mayor ya no le permitió al Tato Noriega elegir un nuevo técnico y esto, p orque al final podrían haber cambios en todos los ámbitos.

José Antonio Noriega en conferencia de prensa reconoció ser uno de los culpables de la actualidad que vive Rayados de Monterrey.

“Establecer con mucha claridad que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente, este club con el plantel que tenemos, debe ocupar puestos de lo alto de la tabla en donde claramente no estamos y se debe acompañar con resultados y con un rendimiento acorde a lo que buscamos, somos todos culpables, directiva, cuerpo técnico y jugadores”, declaró el Tato.

Rayados se encuentra en la novena posición del Clausura 2026 con 10 puntos tras ocho jornadas disputadas, mientras que en Concacaf logró su pase a los Octavos de Final en donde enfrentará a Cruz Azul.