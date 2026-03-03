Mundial 2026 Los 100 datos que debes saber a 100 días del Mundial 2026 La cuenta regresiva llega a su clímax de cara a lo que será el arranque de la Copa del Mundo.

Video ¿A qué no te los sabías? 100 datos a 100 días del Mundial 2026

El Mundial 2026 puede decirse está a la vuelta de la esquina con el conteo regresivo a 100 días de que México vs. Sudáfrica se juegue como el partido inaugural del torneo en el Estadio Banorte.

Ante esto, nos dimos a la tarea de darte 100 datos que no puedes dejar de saber de cara a lo que será la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

A 100 DÍAS DEL MUNDIAL 2026: 100 DATOS CURIOSOS



Como es habitual en este tipo de torneos, hay cientos de historias que atrapan a todos los aficionados del futbol, por lo que se espera una fiesta en Norteamérica para celebrar la Copa Mundial.

1. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición 23 del torneo en 96 años de historia desde la primera en Uruguay 1930. Habrá cifra récord de 48 equipos con 104 partidos.

2. Primera vez que la Copa del Mundo se juegue en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

3. De todos los Mundiales que se han disputado en el continente de América, en siete de ocho siempre ganó un representante Conmebol; la excepción fue en Brasil 2014 con el título de Alemania.

4. México impondrá un récord como anfitrión por tercera vez de una Copa del Mundo, esto tras haber sido sede en 1970 y 1986.

6. En el Mundial México 1986 se jugaron por primera vez los Octavos de Final y a partir de ahí, cada selección que fue campeón lo hizo como líder en la Fase de Grupos.

7. Cuatro de los últimos cinco partidos de Final de la Copa del Mundo requirieron tiempo extra: 2006, 2010, 2014 y 2022.

8. Tres Mundiales se decidieron con serie de penaltis: 1994 (Brasil 0-0, Italia, 3-2 en penaltis), 2006 (Italia 1-1 Francia, 5-3 en penaltis) y 2022 (Argentina 3-3 Francia, 4-2 en penaltis).

9. Los partidos que más veces se han jugado en la historia de la Copa del Mundo son Argentina vs. Alemania, Brasil vs. Suecia y Alemania vs. Serbia (seis veces como Yugoslavia); todos en siete ocasiones.

10. El partido con más goles en la Copa Mundial de la FIFA fue un duelo de Cuartos de Final entre Austria y Suiza en 1954 con 12 en total tras un 7-5 de los austriacos.



11. Hungría, en el Mundial 1954, es la selección con más goles anotados en un solo torneo con 27

12. El Mundial Suiza 1954 fue torneo con mejor promedio de goles, con 5.38 goles por partido, esto debido a sus 140 anotciones en 26 encuentros.

13. El Mundial Italia 1990 fue el certamen con peor promedio de goles con 2.21 anotciones en 52 partidos.

14. Van 35 penaltis en la Copa Mundial de la FIFA, Croacia y Alemania son los únicos perfectos (4/4), con al menos tres a su favor.

15. Son 54 hat-tricks (tripletes de goles) en los Mundiales y dos de ellos fueron en una Final con Geoff Gurst con Inglaterra ante Alemania en 1966, y Kylian Mbappé con Francia frente a Argentina en Qatar 2022.

16. En el Mundial 2006 con el partido de Portugal vs. Países Bajos, de Octavos de Final, es el de más tarjetas rojas con dos por equipo, para un total de cuatro.

17. En las Finales en Rusia 2018 y Qatar 2022 se anotaron más goles en las siete finales anteriores en conjunto con un total de 12 anotaciones por 10 de las demás.

18. Finales con marcadores más abultados: Brasil 4-1 Italia en México 1970, Brasil 5-2 Suecias en Suecia 1958 y Francia 3-0 Brasil en Francia 1998.

19. Las 16 sedes en el Mundial 2026 son la tercera mayor cifra de escenarios en una edición de la Copa del Mundo tras 2002 (20) y 1982 (17).

20. El Estadio Azteca de México tendrá cinco partidos en el Mundial 2026, es el único recinto en el que se han jugado dos finales de la Copa Mundial de la FIFA (1970 y 1986).

21. La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

22. El estadio que tendrá más partidos en el Mundial 2026 será el Estadio de Dallas con nueve partidos.

23. Brasil, Alemania, Italia y Argentina han ganado el 73% de los torneos de la Copa Mundial de la FIFA, conquistando 16 de los 22 títulos. Brasil es la selección que más acumula con cinco, seguida de Alemania e Italia con cuatro, y de Argentina con tres.

24. Argentina busca ser el primer bicampeón en más de 60 años tras los títulos consecutivos de Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

25. Los únicos equipos que han alcanzado las semifinales en cada una de las últimas dos ediciones son Croacia y Francia.

26. Brasil siempre ha avanzado como líder de grupo desde el Mundial España 1982 y no pierde un partido inaugural desde 1934 cuando cayó 3-1 ante España.

27. Alemania es la selección de Europa con más participanes, 21, solo detrás del líder de todos los tiempos, Brasil, que no se ha perdido ningún Mundial.

28. España busca repetir con título de Eurocopa y Copa del Mundo en el mismo ciclo, tras Alemania (Euro 1972 y Mundial 1974), Francia (Mundial 1998 y Euro 2000) y la propia España (Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012).

29. Curazao es el país más pequeña tanto en área como en población que clasifica a un Mundial.

30. Haití regresa a una Copa del Mundo tras 52 años, es la cuarta racha más larga tras Gales (64 años entre 1958 y 2022), Egipto (56 años entre 1934 y 1990) y Noruega (56 años entre 1938 y 1994).



31. Messi y Cristiano Ronaldo, en caso de jugar, se convertirán en los primeros jugadores en aparecer en seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

32. Messi ostenta el récord histórico con más partidos disputados en la Copa del Mundo, con 26.

33. Cristiano Ronaldo es el único jugador que ha marcado en cinco ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

34. Mbappé y Messi igualaron a Maradona en Qatar 2002 en registrar 10 participaciones de gol en una Copa Mundial de la FIFA desde Diego lo logró en el Mundial México 1986.

37. Diego Maradona y Lionel Messi comparten el récord de asistencias, con ocho cada uno en los últimos 60 años.

38. Pelé tiene el registro de más asistencias en un torneo, con seis, en 1970.

39. Pelé es el único jugador de la historia que ha ganado en tres ocasiones la Copa Mundial de la FIFA: 1958, 1962 y 1970.

40. Pelé es el jugador más joven que ha disputado y anotado en una final: 17 años y 249 días en su primer título de la Copa del Mundo en 1958.

41. Miroslav Klose, Alemania, es el máximo anotador de la Copa Mundial de la FIFA, con 16 goles en 24 partidos.

42. Con 13 goles en 1958, Just Fontaine es el máximo goleador en una edición de la Copa Mundial de la FIFA es Just Fontaine.

43. Cinco jugadores han anotado gol en más de una Final del Mundial: Vavá (1958, 1962), Pelé (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) y Kylian Mbappé (2018, 2022).

44. Oleg Salenko, Rusia, tiene el récord de más goles anotados en un partido con cinco ante Camerún en 1994.

45. El gol más rápido anotado en un partido de la Copa del Mundo Hakan Şükür en 2002 a los 11 segundos en un partido de Turquía vs. Corea del Sur por el Tercer Lugar.

46. Essam El-Hadary, Egipto, es el jugadorde más edad en un Mundial con 45 años y 161 días en Rusia 2018.

47. Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, es el más joven con 17 años y 41 días en el Mundial España 1982.

48. Kylian Mbappé (5G + 3A con Francia), Mohamed Salah (9G + 3A con Egipto), Jordan Ayew (7G + 7A con Ghana) y Mehdi Taremi (10G + 7A con Irán), fueron los jugadores líderes en goles y asistencias en Eliminatorias al Mundial 2026.

49. Catar tuvo al máximo goleador y al máximo asistente en las eliminatorias de la AFC: Almoez Ali con 12 goles y Akram Afif con 11 asistencias.

50. Noruega tuvo al máximo goleador y al máximo asistente en las eliminatorias UEFA: Erling Haaland con 16 goles, Martin Ødegaard con 7 asistencias.



51. El Mundial 2026 tendrá seis técnicos de Argentina: Lionel Scaloni (Argentina), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Marcelo Bielsa (Uruguay) y Gustavo Alfaro (Paraguay).

52. Didier Deschamps Mário Zagallo (Brasil) y Franz Beckenbauer (Alemania), únicos que han ganado una Copa Mundial de la FIFA como jugador y como entrenador.

53. Carlo Ancelotti es el primer técnico no brasileño en dirigir a Brasil en su historia, como jugador defendió a Italia en 1990.

54. Thomas Tuchel (Inglaterra) y Carlo Ancelotti (Brasil) aspiran a ser el tercer técnico que gane un Mundial y una Champions League tras Marcelo Lippi y Vicente del Bosque.

55. Carlos Alberto Parreira es el técnicos con más Mundiales dirigidos con seis, seguido de Bora Milutinović con cinco.

56. Sólo ocho equipos han ganado la Copa Mundial de la FIFA. El primero de ellos fue Uruguay en 1930. Brasil (5); Alemania e Italia (4 cada una); Argentina (3); Francia y Uruguay (2 cada una); España e Inglaterra (1 cada una).

57. Francia busca ser la tercera selección que alcance una Final en tres ediciones consecutivas tras Alemania (1982, 1986, 1990) y Brasil (1994, 1998, 2002).

58. Desde 2010, Messi es el jugador con más minutos en Mundiales al jugar prácticamente los 90 en todos, a excepción de un partido ante Nigeria en Brasil 2014.

59. Messi lleva ocho asistencias a ocho jugadores distintos para dejar atrás la marca de David Beckham (6 asistencias a 6 jugadores diferentes).

60. Argentina tiene la marca de más victorias en series de penales con seis.



61. Lionel Messi fue el primer jugador en la historia de los Mundiales que marcó en Fase de Grupos, Octavos, Cuartos, Semifinal y Final de una edición del torneo.

62. El gol del hat-trick de Kylian Mbappé, el sexto de la final, fue el 172º gol en la Copa Mundial de la FIFA 2022, estableciendo el nuevo récord de la competición, superando los 171 de 1998 y 2014.

63. Lionel Scaloni se convirtió en el tercer entrenador de la historia que gana Copa del Mundo y Copa América, tras Mário Zagallo (Mundial 1970, Copa América 1997) y Carlos Alberto Parreira (Mundial 1994, Copa América 2004).

64. España, vigente campeona de Europa, es el favorito a ganar el Mundial de la FIFA 2026 con 17 por ciento de probabilidad.

65. Argentina, vigente campeón de la Copa del Mundo, tiene un 8.7% de opciones de revalidar su título, el porcentaje más alto entre los equipos no europeos.

66. Portugal con 6.6% tiene las probabilidades más altas para ser campeón del Mundial 2026 entre los equipos que todavía no han ganado el torneo.

67. México tiene el mayor porcentaje de opciones de ganar el torneo entre los anfitriones (1.3%).

68. Francia es el segundo equipo con más opciones de ganar la edición de 2026 (14.1%).

69 . Inglaterra, actual cuarto clasificado en el Ranking Mundial de la FIFA tras España, Argentina y Francia, tiene un 11.8% de probabilidades de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

70. Marruecos tiene el porcentaje de más alto de opciones de ganar el Mundial de 2026 (1.1%) entre selecciones de África.



71. Javier Aguirre dirigirá a México en un Mundial por tercera vez, tras hacerlo en 2002 y 2010. Solo Didier Deschamps ha dirigido en más Copas del Mundo al mismo equipo nacional.

72. Mauricio Pochettino participará en su primera Copa Mundial de la FIFA como técnico. Su única experiencia como jugador fue en 2002.

73. Japón fue la selección con más goles en las Eliminatorias de Asia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con 54.

74. Corea del Sur suma 11 participaciones consecutiva en una Copa del Mundo, la quinta mejor racha detrás de Brasil (23), Alemania (19), Argentina (14) y España (13).

75. Julen Lopetegui será el segundo entrenador de España como entrenador de Catar en un Mundial tras Félix Sánchez en 2022.

76. Fabio Cannavaro fue designado como técnico de Uzbekistán en octubre de 2025, su segunda etapa como técnico nacional tras dirigir a China en 2019.

77. Mohamed Salah fue el máximo anotador (9) y máximo asistente (3) de Egipto durante las clasificatorias para el Mundial de la FIFA 2026, interviniendo en el 60% de los goles de los faraones.

78. Marruecos dejó en cuatro ocasiones su portería en cero en el Mundial Qatar 2022, más que en los 16 partidos previos donde solo lo logró en tres.

79. Sadio Mané, se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2022 debido a una lesión. Su única participación fue en 2018, jugando los tres partidos de la fase de grupos y anotando en uno, a pesar de ser el máximo goleador en la historia de su país.



80. James Rodríguez fue el líder en asistencias con siete en las Eliminatorias al Mundial 2026 en la Conmebol tres más que el siguiente en este ranking.

91. Ecuador solo recibió cinco goles a través de los 18 partidos en Conmebol, y siendo el equipo con menos derrotas (2 derrotas fuera de casa, ante Argentina y Brasil).

82. Julian Nagelsmann debutará como técnico en un Mundial con apenas 38 años y será el entrenador más joven en 2026. El último técnico que dirigió en una Copa del Mundo en sus 30 fue César Luis Menotti, al frente de Argentina en 1978 (39 años).

83. Países Bajos ha perdido solo uno de sus últimos 19 partidos en el Mundial con 14 victorias y 4 empates; su única derrota fue en la final de 2010 frente a España.

84. España solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos en la Copa del Mundo: 7-0 sobre Costa Rica en la fase de grupos de 2022 (4E 1D).

85. Erling Haaland (268) y Alexander Sørloth (247) intentaron más acciones de alta presión durante las eliminatorias que el resto de delanteros europeos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

86. Frenkie de Jong, completó el 95.7% de sus pases bajo presión durante las clasificatorias UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el porcentaje más alto entre los jugadores que intentaron al menos 200 pases de este tipo.

87. Vitinha fue el jugador que más pases entre líneas completó durante las clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con 103.

88. Durante las clasificatorias UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 52% de las acciones de presión de Inglaterra fueron en el último tercio, el porcentaje más alto entre todos los países, por delante del 50% de España.



90. España realizó de promedio 102.6 acciones de alta presión en el último tercio por partido durante las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el más alto entre todos los países.

91. El debut de Argelia en el Mundial 1982 quedó marcado por “El Desgraciazo de Gijón”, que provocó que los partidos finales de grupos se jueguen en simultáneo.

92. Gabriel Batistuta es el único jugador con hat-tricks en dos Mundiales (1994 y 1998), ambos el 21 de junio y ambos cerrados con penal.

93. Francia marcó el primer gol en la historia de los Mundiales gracias a Lucien Laurent en 1930.

94. Con la clasificación de Jordania a la Copa del Mundo, India queda como el único país con una Maravilla del Mundo moderna sin ir a un Mundial.

95. Noruega es la única selección que Brasil no ha podido vencer en la historia de los Mundiales.

96. Escocia tiene ocho participaciones en Copa del Mundo y jamás ha pasado de la Fase de Grupos.

97. El primer hat-trick mundialista fue de un jugador de Estados Unidos: Bert Patenaude en Uruguay 1930.

98. Selecciones con más de 100 partidos jugados en la Copa del Mundo - Brasil (114) y Alemania (112)

99. Selecciones con más de 100 goles recibidos en la Copa del Mundo - Argentina, Alemania y Brasil, México.