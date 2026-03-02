Mundial 2026 Lo que tendrá el Fan Fest de la CDMX que no tienen otras sedes del Mundial 2026 De igual forma se dio a conocer que el Fan Fest de la capital mexicana podrá recibir más de 90 mil fans.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Las novedades que tendrá el Fan Fest de la CDMX del Mundial 2026

A 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 26, Michel Bauer, director general de Host City Ciudad de México, dio detalles del Fan Fest que se instalará en el Zócalo y señaló que será una de las sedes que transmitirá todos los partidos del Mundial.

PUBLICIDAD

En entrevista para Faitelson Sin Censura, Michel Bauer señaló que el Zócalo pueda recibir 100 mil personas diarias.

“ Vamos a hacer un par de conciertos el 9 y 10 de junio previo al Mundial, y tenemos una agenda cultural muy importante”

“Lo que queremos es que la experiencia de la gente que vaya al Fan Festival, en términos de ver partidos, porque vamos a transmitir todos los partidos no todos los Fan Fest van a tener todos, creo que Monterrey y Guadalajara también tendrán los 104 partidos”

“En el Zócalo parte de los partidos habrá planes de entretenimientos, pabellones… habrá canchas de futbol para que se te entretengan en el Fan Fest”

“ Con todo lo que vamos a montar en el Fan Festival estamos esperando que la capacidad máxima pueda ser de 100 mil personas”, detalló el director general de Host City Ciudad de México.

Además del Fan Fest, la capital mexicana albergará cuatro partidos del Mundial en la cancha del estadio Ciudad de México, incluido el partido de inauguración entre México y Sudáfrica el 11 de junio.