    Mundial 2026

    Sheinbaum agradece a Infantino confianza a México como sede del Mundial 2026

    La presidente de México habló sobre las palabras de la cabeza de la FIFA en los últimos días.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Mundial 2026: Claudia Sheinbaum agradece a Infantino mantener sede a México

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje de agradecimiento este jueves 25 de febrero a la FIFA y su presidente Gianni Infantino tras reconfirmar la confianza en México como país sede del Mundial 2026.

    "Primero darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino y en efecto ayer hizo la declaración de que hemos estado, yo no personalmente, pero el equipo ha estado en contacto con él y explicándole que no hay ningún problema y ayer dijo la sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio".

    Estas declaraciones fueron hechas durante " La Mañanera" de este día, donde también fue cuestionada por el tema de turistas que puedan venir a México.

    "Decirle a todos los turistas nacionales, internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre"

    LAS PALABRAS DE INFANTINO SOBRE MÉXICO PARA MUNDIAL 2026


    El presidente de la FIFA recalcó que hay comunicación con México en el tema de organización y seguridad para que el torneo se realice sin contratiempos.

    "Nadie va a mover nada, estamos en contacto con la presidenta de México, las autoridades, tenemos plena confianza en las autoridades de México en Sheinbaum y su equipo de trabajo.

    "Creemos que pasan cosas en el mundo, buenas o malas, no vivimos en la luna y cuando pasan cosas monitoreams la situación, tenemos plena confianza en que todo saldrá bien. México es un país de futbol y los autoridades mexicanas como la gente harán que la Copa del Mundo y los playoffs sean una celebración de futbol", dijo en un evento este 25 de febrero.

    El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, también habló de la existencia de garantías para que el Mundial 2026 pueda jugarse sin problemas.

    Video México con condiciones óptimas para ser los mejores anfitriones del Mundial: Arriola
