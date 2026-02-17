Mundial 2026 Selección Mexicana: revelan fecha de convocados y sparrings de cara al Mundial 2026 ¿Qué pasará con los jugadores que disputen Liguilla y sean llamados por Javier Aguirre?

Video Hay fecha para los primeros convocados al Mundial y 'sparrings'



Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, dio a conocer la fecha en que se dará a conocer la 'prelista' definitiva de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y los 'sparrings' que acompañaran al combinado durante la concentración.

PUBLICIDAD

En entrevista con TUDN, el directivo de Tri adelantó que será el 6 de mayo cuando se convoque a los jugadores, en su mayoría de Liga MX, y disipó las dudas sobre qué pasará con los jugadores de la Liga MX que logren clasificar a la Liguilla y sean convocados por Javier Aguirre.

"Es una muy buena pregunta, Chivas nos hizo también esa consulta cuando les presentamos el plan, y entiendo a Chivas, ‘oye, me quitas a cinco, pero luego me cortas a dos, se quedan sin Liguilla y sin Mundial.

" Está claro que Javier no va a ‘manosear’ jugadores, los que arranquen prácticamente van a ser los que vayan a estar en el Mundial salvo algún imprevisto por lesión o cualquier otra cosa", detalló Davino.

CONVOCADOS TENDRÁN 'SPARRINGS' DE SELECCIONES MENORES

Duilio Davino agregó que los jugadores convocados en mayo por Javier Aguirre tendrán 'sparrings' de selecciones menores para que ambos grupos puedan mantenerse activos de cara a sus respectivos compromisos.

"Para completar los entrenamientos tendremos algunos ‘sparrings’, aquí va a estar concentrada la categoría 2007, la categoría 2005, ellos compiten en Centroamericanos y eliminatorias previo al Mundial Sub-20 y Olímpicos.

"Vamos a revisar el caso de alguna excepción, de algunos jugadores que pudieran ya no estar en Liguilla al haber sido eliminados, hablando con los clubes y el jugador mismo en cuestión que pueda venir y pelear un lugar, aunque de arranque pudiera saber que si todo sucede como Javier piensa pudiera estar fuera del Mundial".

PUBLICIDAD