    Mundial 2026

    El Mundial 2026, presente en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán

    En el marco del Mundial, la feria sumará actividades dedicadas a la relación de este deporte con la literatura.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Mundial 2026 en la FILCO
    Mundial 2026 en la FILCO
    Imagen Cortesía FILCO

    La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) anuncia su quinta edición con la participación de más de 900 sellos editoriales, 140 casas editoriales y más de 2 mil invitados que participarán en alrededor de 350 actividades en el marco de la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    PUBLICIDAD

    Fundada en 2022, la FILCO llega a sus cinco años con un amplio y diverso programa de actividades posicionándose como uno de los encuentros literarios de mayor crecimiento en México.

    Más sobre Mundial 2026

    El VAR revisará las segundas amarillas y los tiros de esquina en el Mundial 2026
    1 mins

    El VAR revisará las segundas amarillas y los tiros de esquina en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo I: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo I: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Grandes marcas y directores técnicos en Copas del Mundo de la FIFA
    1 mins

    Grandes marcas y directores técnicos en Copas del Mundo de la FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Brandon Moreno habla del futuro de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026
    2:27

    Brandon Moreno habla del futuro de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿De qué está hecho y cuánto vale la Copa del Mundo de la FIFA?
    1:30

    ¿De qué está hecho y cuánto vale la Copa del Mundo de la FIFA?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El trofeo de la Copa del Mundo ya está en México
    1 mins

    El trofeo de la Copa del Mundo ya está en México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Llega el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA a México
    0:45

    Llega el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA a México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México vs. Brasil Leyendas: Kaká y Adriano se suman a este partidazo en el Estadio Banorte
    2 mins

    México vs. Brasil Leyendas: Kaká y Adriano se suman a este partidazo en el Estadio Banorte

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Futbolistas que marcaron gol ante su país de origen en una Copa del Mundo
    1 mins

    Futbolistas que marcaron gol ante su país de origen en una Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Los futbolistas que le anotaron a su país de origen en una Copa del Mundo
    1:59

    Los futbolistas que le anotaron a su país de origen en una Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026

    "Tenemos un crecimiento de más del 100%, en comparación con la primera edición”, subraya Gerardo Valenzuela, presidente y fundador de la feria.

    “La FILCO llega con una gran motivación por todo lo que se está construyendo, no solo con la feria, sino a través de la iniciativa Cultura Continua en Movimiento, gracias a la cual se consolida la feria. En la última edición tuvimos 280 mil visitantes, este año esperamos más de 400 mil”, agregó su fundador.

    La Feria Internacional del Libro de Coyoacán se llevará a cabo en la Ciudad de México del 6 al 15 de marzo de 2026 con más de 900 sellos editoriales, 2 mil invitados y 350 actividades culturales.

    Mundial 2026 en la FILCO
    Mundial 2026 en la FILCO
    Imagen Cortesía FILCO

    MUNDIAL 2026, UNO DE LOS EJES TEMÁTICOS DE LA FILCO

    En el año del Mundial 2026, la feria integrará este deporte como uno de sus ejes temáticos. Entre esas actividades están 18 conferencias que reunirán a jugadores, árbitros y personalidades del balompié mexicano para dialogar sobre deporte y literatura.

    Participarán figuras como Carlos Hermosillo, Miguel España, Bruno Marioni, Arturo Brizio Carter, David Faitelson, así como representantes de la Federación Mexicana de Fútbol, como Fernando Schwartz y su ex director Justino Compeán.

    Además, en el marco del segundo encuentro de Minificción en Coyoacán, se realizará una mesa de microrrelatos sobre el balompié y los escritores Juan Villoro y Juan Pablo Villalobos hablarán sobre literatura y fútbol.

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX