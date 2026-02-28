Mundial 2026 El Mundial 2026, presente en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán En el marco del Mundial, la feria sumará actividades dedicadas a la relación de este deporte con la literatura.

Mundial 2026 en la FILCO Imagen Cortesía FILCO

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) anuncia su quinta edición con la participación de más de 900 sellos editoriales, 140 casas editoriales y más de 2 mil invitados que participarán en alrededor de 350 actividades en el marco de la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Fundada en 2022, la FILCO llega a sus cinco años con un amplio y diverso programa de actividades posicionándose como uno de los encuentros literarios de mayor crecimiento en México.

"Tenemos un crecimiento de más del 100%, en comparación con la primera edición”, subraya Gerardo Valenzuela, presidente y fundador de la feria.

“La FILCO llega con una gran motivación por todo lo que se está construyendo, no solo con la feria, sino a través de la iniciativa Cultura Continua en Movimiento, gracias a la cual se consolida la feria. En la última edición tuvimos 280 mil visitantes, este año esperamos más de 400 mil”, agregó su fundador.

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán se llevará a cabo en la Ciudad de México del 6 al 15 de marzo de 2026 con más de 900 sellos editoriales, 2 mil invitados y 350 actividades culturales.

MUNDIAL 2026, UNO DE LOS EJES TEMÁTICOS DE LA FILCO

En el año del Mundial 2026, la feria integrará este deporte como uno de sus ejes temáticos. Entre esas actividades están 18 conferencias que reunirán a jugadores, árbitros y personalidades del balompié mexicano para dialogar sobre deporte y literatura.

Participarán figuras como Carlos Hermosillo, Miguel España, Bruno Marioni, Arturo Brizio Carter, David Faitelson, así como representantes de la Federación Mexicana de Fútbol, como Fernando Schwartz y su ex director Justino Compeán.