Video Quedará hermoso: Estos son los modernos cambios que tendrá el Estadio Banorte

El Coloso de Santa Úrsula, como también se le dice, tendrá por tercera una vez partidos de una Copa del Mundo de la FIFA.

El Estadio Azteca será la sede de la inauguración, que también lo pone en la historia con letras de oro, al ser el primer estadio en tener el primer juego de un Mundial como pasará el 11 de junio de 2026.

El recinto es obra de los arquitectos mexicanos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca que inició en 1962 y culminó en 1966 para tener la sede del Mundial México 1970.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Banorte tendrá capacidad para más de 80 mil espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL ESTADIO BANORTE?



El Estadio Banorte se ubica en la capital de México, la ciudad de México, dentro de la alcaldía de Coyoacán y la colonia Santa Úrsula Coapa, sobre Calzada de Tlalpan.

La forma de poder llegar a este estadio es vía automóvil al contar con estacionamiento, así como por transporte público al tener una estación de Tren Ligero con su mismo nombre.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BANORTE



El Estadio Azteca de la Ciudad de México albergará partidos hasta los Octavos de Final del Mundial 2026, con un total de cinco encuentros.