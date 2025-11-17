Conoce la lista de equipos clasificados al Mundial 2026

El camino hacia la Copa Mundial 2026 cada vez es menos, faltan sólo unos meses para que dé inicio la magna fiesta y la lista de los equipos clasificados está prácticamente completa a falta de algunas selecciones que aún disputarán entre Playoffs de sus confederaciones, como la UEFA, y el Repechaje Intercontinental.

Esta vez son más los cupos por confederación debido a que aumentaron las plazas para participar en una edición sin precedentes y que para las próximas se prevé que haya un aumento más en el número de equipos.

PUBLICIDAD

Serán 12 grupos de cuatro selecciones cada uno y por primera ocasión en la historia del Mundial habrá Dieciseisavos de Final por lo que las posibilidades de que algunos países trasciendan aumentan cada vez más.

Estas son las plazas por confederación para estar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

AFC: son ocho plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

CAF: son nueve plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

Concacaf: son seis plazas directas y dos al Repechaje Intercontinental.

CONMEBOL: son seis plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

OFC: es una plaza directa y una al Repechaje Intercontinental.

UEFA: son 16 plazas directas al Mundial 2026.

Estas son las selecciones nacionales clasificadas al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá: