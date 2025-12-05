Todos los resultados de México en la historia de la Copa Mundial
Son más las derrotas que las victorias de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales, aunque también son más los triunfos que los empates.
México a lo largo de los Mundiales ha tenido más marcadores adversos que positivos, muestra de ello es la constante ausencia en la ronda de Cuartos de Final, a la que llegó en dos ocasiones, la segunda en la edición de 1986 tras superar los Octavos de Final por primera y, hasta el momento, única vez.
El saldo de la Selección Mexicana en Copa del Mundo de la FIFA es de 17 triunfos por 15 empates y 27 de derrotas en 59 partidos disputados hasta el momento rumbo al partido 60 en el Estadio Banorte en junio próximo en el partido inaugural del Mundial 2026.
De esos enfrentamientos, son cuatro selecciones que enfrentó y que ya no existen como tal; Yugoslavia, Checoslovaquia, Unión Soviética y Alemania Federal, ésta a la que enfrentó hasta en dos ocasiones y a la que no logró marcarle en ninguna de las dos.
TODOS LOS PARTIDOS DE MÉXICO EN LOS MUNDIALES
Las selecciones de Francia, Brasil y Argentina son a las que más ha enfrentado México en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, con cuatro ocasiones cada una; luego le siguen Bélgica, Italia y Bulgaria, con tres cada uno. Alemania también ha sido en tres ocasiones, pero dos fue como Alemania Federal y en Rusia 2018 ya sólo como Alemania.
A continuación los partidos y resultados de la Selección Mexicana a lo largo de los Mundiales:
Mundial Uruguay 1930
- Francia 4-1 México
- Chile 3-0 México
- Argentina 6-3 México
Mundial Brasil 1950
- Brasil 4-0 México
- Yugoslavia 4-1 México
- Suiza 2-1 México
Mundial Suiza 1954
- Brasil 5-0 México
- Francia 3-2 México
Mundial Suecia 1958
- Suecia 3-0 México
- México 1-1 Gales
- Hungría 4-0 México
Mundial Chile 1962
- Brasil 2-0 México
- España 1-0 México
- México 3-1 Checoslovaquia
Mundial Inglaterra 1966
- Francia 1-1 México
- Inglaterra 2-0 México
- Uruguay 0-0 México
Mundial México 1970
- México 0-0 Unión Soviética
- México 4-0 El Salvador
- México 1-0 Bélgica
- Italia 4-1 México
Mundial Argentina 1978
- Túnez 3-1 México
- Alemania Federal 6-0 México
- Polonia 3-1 México
Mundial México 1986
- Bélgica 1-2 México
- México 1-1 Paraguay
- Irak 0-1 México
- México 2-0 Bulgaria
- Alemania Federal 0-0 México
Mundial Estados Unidos 1994
- Noruega 1-0 México
- México 2-1 Irlanda
- Italia 1-1 México
- México 1-1 Bulgaria
Mundial Francia 1998
- Corea del Sur 1-3 México
- Bélgica 2-2 México
- Países Bajos 2-2 México
Mundial Corea/Japón 2002
- Croacia 0-1 México
- México 2-1 Ecuador
- México 1-1 Italia
- México 0-2 Estados Unidos
Mundial Alemania 2006
- México 3-1 Irán
- México 0-0 Angola
- Portugal 2-1 México
- Argentina 2-1 México
Mundial Sudáfrica 2010
- Sudáfrica 1-1 México
- Francia 0-2 México
- México 0-1 Uruguay
- Argentina 3-1 México
Mundial Brasil 2014
- México 1-0 Camerún
- Brasil 0-0 México
- Croacia 1-3 México
- Países Bajos 2-1 México
Mundial Rusia 2018
- Alemania 0-1 México
- Corea del Sur 1-2 México
- México 0-3 Suecia
- Brasil 2-0 México
Mundial Qatar 2022
- México 0-0 Polonia
- Argentina 2-0 México
- Arabia Saudita 1-2 México