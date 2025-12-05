Todos los resultados de México en la historia de la Copa Mundial

Video Radical cambio de FIFA: Este sería el rival de México en partido de inauguración

México a lo largo de los Mundiales ha tenido más marcadores adversos que positivos, muestra de ello es la constante ausencia en la ronda de Cuartos de Final, a la que llegó en dos ocasiones, la segunda en la edición de 1986 tras superar los Octavos de Final por primera y, hasta el momento, única vez.

El saldo de la Selección Mexicana en Copa del Mundo de la FIFA es de 17 triunfos por 15 empates y 27 de derrotas en 59 partidos disputados hasta el momento rumbo al partido 60 en el Estadio Banorte en junio próximo en el partido inaugural del Mundial 2026.

De esos enfrentamientos, son cuatro selecciones que enfrentó y que ya no existen como tal; Yugoslavia, Checoslovaquia, Unión Soviética y Alemania Federal, ésta a la que enfrentó hasta en dos ocasiones y a la que no logró marcarle en ninguna de las dos.

TODOS LOS PARTIDOS DE MÉXICO EN LOS MUNDIALES

Las selecciones de Francia, Brasil y Argentina son a las que más ha enfrentado México en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, con cuatro ocasiones cada una; luego le siguen Bélgica, Italia y Bulgaria, con tres cada uno. Alemania también ha sido en tres ocasiones, pero dos fue como Alemania Federal y en Rusia 2018 ya sólo como Alemania.

A continuación los partidos y resultados de la Selección Mexicana a lo largo de los Mundiales:

Mundial Uruguay 1930

Francia 4-1 México

Chile 3-0 México

Argentina 6-3 México

Mundial Brasil 1950

Brasil 4-0 México

Yugoslavia 4-1 México

Suiza 2-1 México

Mundial Suiza 1954

Brasil 5-0 México

Francia 3-2 México

Mundial Suecia 1958

Suecia 3-0 México

México 1-1 Gales

Hungría 4-0 México

Mundial Chile 1962

Brasil 2-0 México

España 1-0 México

México 3-1 Checoslovaquia

Mundial Inglaterra 1966

Francia 1-1 México

Inglaterra 2-0 México

Uruguay 0-0 México

Mundial México 1970

México 0-0 Unión Soviética

México 4-0 El Salvador

México 1-0 Bélgica

Italia 4-1 México

Mundial Argentina 1978

Túnez 3-1 México

Alemania Federal 6-0 México

Polonia 3-1 México

Mundial México 1986

Bélgica 1-2 México

México 1-1 Paraguay

Irak 0-1 México

México 2-0 Bulgaria

Alemania Federal 0-0 México

Mundial Estados Unidos 1994

Noruega 1-0 México

México 2-1 Irlanda

Italia 1-1 México

México 1-1 Bulgaria

Mundial Francia 1998

Corea del Sur 1-3 México

Bélgica 2-2 México

Países Bajos 2-2 México

Mundial Corea/Japón 2002

Croacia 0-1 México

México 2-1 Ecuador

México 1-1 Italia

México 0-2 Estados Unidos

Mundial Alemania 2006

México 3-1 Irán

México 0-0 Angola

Portugal 2-1 México

Argentina 2-1 México

Mundial Sudáfrica 2010

Sudáfrica 1-1 México

Francia 0-2 México

México 0-1 Uruguay

Argentina 3-1 México

Mundial Brasil 2014

México 1-0 Camerún

Brasil 0-0 México

Croacia 1-3 México

Países Bajos 2-1 México

Mundial Rusia 2018

Alemania 0-1 México

Corea del Sur 1-2 México

México 0-3 Suecia

Brasil 2-0 México

Mundial Qatar 2022