    La histórica serie de penales de un Mundial que llegó a la cuarta ronda sin fallas

    En la historia de los Mundiales de la FIFA solamente en una ocasión una serie de penales han llegado al cuarto tiro sin que ninguno falle.

    Por:Erick Morales Baca
    La serie de penales entr e Rumania y República de Irlanda del Mundial de Italia 90, es la única que se ha mantenido perfecta hasta la cuarta serie, definiéndose en el quinto disparo después de un 0-0 tras 120 minutos.

    • Gheorghe Hagi fusila Pat Bono.
    • Kevin Sheedy marca por el centro jugador del Everton.
    • Danut Lupu camina, dispara y supera la estirada del portero irlandés.
    • Ray Houghton engaña a Silviu Lung para igualar a dos.
    • Iosif Rotariu cobra al rincón derecho para el 3-2.
    • Andy Townsend, otro zurdo, engaña al guardameta para el 3-3.
    • Ioan Lupescu marca con un tiro arriba, para superar el lance de Pat Bonner.
    • Tony Cascarino supera Lung con un zurdazo.

    Aquí está el marcador histórico, 4-4 por única ocasión y llega la quinta serie.

    • Daniel Timofte, quien entró a los 98 minutos, listo para ejecutar, pero cobra suave a la derecha, Pata Divina y ataja.
    • David O'Leary engaña al rumano y marca el quinto para la victoria irlandesa, que clasifica los Cuartos de Final.
    • Posteriormente, cuatro series se fueron hasta el empate a tres, pero en la cuarta oportunidad, alguno de los dos equipos falló.
    Mundial 2026IrlandaRumanía

