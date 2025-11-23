Mundial 2026: Calendario completo, fechas y horas de partidos
La FIFA reveló el calendario completo de los 104 partidos de la Copa Mundial 2026.
La FIFA reveló el calendario completo de partidos del Mundial 2026 que se jugará a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio, con un total de 104 partidos.
Son 42 las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026, a falta de conocer a las seis restantes que se sumarán tras disputarse el Repechaje Internacional y el Repechaje UEFA.
El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre desde Washington D. C., Estados Unidos, donde se conocerán rivales, horarios y demás pormenores de la Copa Mundial 2026.
CALENDARIO MUNDIAL 2026
Tras el sorteo del Mundial este 5 de diciembre, se conocerá el partido de inauguración que jugará la Selección Mexicana en el Estadio Banorte, al ser primer partido del torneo y no como en Qatar 2022 que se tuvieron cuatro duelos y el del anfitrión fue el tercero del lejano 21 de noviembre.
FASE DE GRUPOS, MUNDIAL 2026
Serán un total de 72 partidos que se jueguen en la Fase de Grupos a partir del 11 de junio hasta el sábado 27 de junio, donde en los últimos días habrá seis partidos por día en la definición de los grupos.
Jueves 11 de junio
- Partido 1 - Grupo A - México vs. TBD - Estadio Ciudad de México
- Partido 2 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio
- Partido 3 - Grupo B - Canadá vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 4 - Grupo D - Estados Unidos vs. TBD - Estadio Los Angeles
Sábado 13 de junio
- Partido 5 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 6 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 7 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 8 - Grupo B - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Domingo 14 de junio
- Partido 9 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 10 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 11 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 12 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio
- Partido 13 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 14 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 15 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 16 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Martes 16 de juno
- Partido 17 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 18 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 19 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 20 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Miércoles 17 de junio
- Partido 21 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 22 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 23 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 24 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- Partido 25 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 26 - Grupo B - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 27 - Grupo B - Canadá vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 28 - Grupo A - México vs. TBD - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
- Partido 29 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 30 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 31 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
- Partido 32 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Sábado 20 de juno
- Partido 33 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 34 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 35 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 36 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio
- Partido 37 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 38 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 39 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 40 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
Lunes 22 de junio
- Partido 41 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 42 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 43 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 44 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Martes 23 de junio
- Partido 45 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 46 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 47 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 48 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- Partido 49 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 50 - Grupo C - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 51 - Grupo B - Canadá vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 52 - Grupo B - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
- Partido 53 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
- Partido 54 - Grupo A - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio
- Partido 55 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 56 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 57 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 58 - Grupo F - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 59 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 60 - Grupo D - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
Viernes 26 de junio
- Partido 61 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 62 - Grupo I - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 63 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
- Partido 64 - Grupo G - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
- Partido 65 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Houston
- Partido 66 - Grupo H - TBD vs. TBD - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio
- Partido 67 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 68 - Grupo L - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 69 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 70 - Grupo J - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 71 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 72 - Grupo K - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
DIECISEISAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Con prácticamente ni un día de descanso, los Dieciseisavos de Final arrancarán al día siguiente que acabe la Fase de Grupos, del 28 de junio al viernes 3 de julio.
Domingo 28 de junio
- Partido 73 - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
Lunes 29 de junio
- Partido 74 - TBD vs. TBD - Estadio Boston
- Partido 75 - TBD vs. TBD - Estadio Monterrey
- Partido 76 - TBD vs. TBD - Estadio Houston
Martes 30 de junio
- Partido 77 - TBD vs. TBD - Estadio New York New Jersey
- Partido 78 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 79 - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 81 - TBD vs. TBD - Estadio San Francisco
- Partido 82 - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Jueves 2 de julio
- Partido 83 - TBD vs. TBD - Estadio Toronto
- Partido 84 - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
- Partido 85 - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
Viernes 3 de julio
- Partido 86 - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 87 - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
- Partido 88 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
OCTAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026, el que podrá ser el famoso 'quinto partido del Tri', se realizará del sábado 4 de julio al martes 7 de julio.
Sábado 4 de julio
- Partido 89 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Filadelfia
- Partido 90 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Houston
Domingo 5 de julio
- Partido 91 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 92 - Grupo E - TBD vs. TBD - Estadio Ciudad de México
Lunes 6 de julio
- Partido 93 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
- Partido 94 - TBD vs. TBD - Estadio Seattle
Martes 7 de julio
- Partido 95 - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
- Partido 96 - TBD vs. TBD - Estadio Vancouver
CUARTOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
En los Cuartos de Final llegaremos a los 100 partidos totales de la Copa del Mundo 2026; esta ronda se jugará del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.
Jueves 9 de julio
- Partido 97 - TBD vs. TBD - Estadio Boston
Viernes 10 de julio
- Partido 98 - TBD vs. TBD - Estadio Los Angeles
Sábado 11 de julio
- Partido 99 - TBD vs. TBD - Estadio Miami
- Partido 100 - TBD vs. TBD - Estadio Kansas City
SEMIFINALES, MUNDIAL 2026
Los últimos partidos que definirán a los contendientes a ser campeones del mundo se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.
Martes 14 de julio
- Partido 101 - TBD vs. TBD - Estadio Dallas
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 - TBD vs. TBD - Estadio Atlanta
TERCER LUGAR, MUNDIAL 2026
El partido por el Tercer Lugar, el que muchos no quisieran jugar en el argot futbolístico, tendrá fecha de sábado 18 de julio.
Sábado 18 de julio
- Partido 103 - TBD vs. TBD - Estadio Miami
FINAL MUNDIAL 2026
Las miradas de millones, sino billones de personas, estarán en Nueva York cuando se conozca al campeón del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.
Domingo 19 de julio
- Partido 104 - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey
¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA DEBUTA LA SELECCIÓN MEXICANA?
La Selección Mexicana tendrá su debut el jueves 11 de junio al inaugurar la Copa Mundial 2026.