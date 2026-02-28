Mundial 2026 Todos los partidos del Grupo I: ¿Cuándo y dónde verlos? Francia encabeza un Grupo I que arranca con uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.

El Grupo I aparece como uno de los sectores más llamativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde la primera jornada, con un enfrentamiento inicial que puede marcar el ritmo de la zona y definir tendencias tempranas.

La combinación de selecciones consolidadas y un repechaje intercontinental pendiente le da a este grupo un componente competitivo que lo convierte en uno de los más abiertos del torneo.

¿Quiénes integran el Grupo I del Mundial 2026?

Francia llega como uno de los candidatos habituales al título, respaldado por su profundidad de plantel y experiencia reciente en instancias decisivas.

· Senegal afrontará el reto con la intención de consolidarse entre las selecciones más competitivas de África y dar un paso más en su crecimiento mundialista.

· Noruega se presenta con Erling Haaland como referente ofensivo y con aspiraciones claras de trascender la fase inicial

· El cuarto integrante será el ganador del repechaje intercontinental entre Bolivia, Surinam e Irak.

Dónde ver todos los partidos del Grupo I

Así jugará el Grupo I

La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo I, todos en horario del centro de México y tiempo del Este.

Martes 16 de junio de 2026

● Francia vs. Senegal en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 13:00 MX y 15:00 ET

● Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega en Estadio Boston a las 16:00 MX y 18:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

● Francia vs. Irak/Bolivia/Surinam en Estadio Filadelfia a las 15:00 MX y 17:00 ET

● Noruega vs. Senegal en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 18:00 MX y 20:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026

● Noruega vs. Francia en Estadio Boston a las 13:00 MX y 15:00 ET