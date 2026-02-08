Mundial 2026 ¿Cómo ver todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026? La Copa del Mundo tendrá más partidos que nunca y ya hay una forma de seguirlos desde un solo lugar.

Video Copa Mundial FIFA 2026



Con un torneo que se jugará en tres países y un calendario de 104 partidos, el Mundial 2026 marcará un cambio en la forma en la que los aficionados podrán disfrutar de la Copa del Mundo.

¿Qué cambia para los aficionados en el Mundial 2026?



En esta ocasión, y con un calendario tan extenso, los aficionados podrán disfrutar de todos los encuentros de la Copa del Mundo en una sola plataforma. Vix contará con la transmisión en exclusiva de todo el torneo, desde el partido inaugura hasta la Gran Final.

Este escenario hace que seguir todo el torneo tenga la necesidad de contar con una opción que concentre la cobertura completa.

Esta opción permite seguir el torneo sin cortesEn México, la cobertura total del Mundial 2026 estará disponible a través de ViX, que ofrecerá acceso a todos los encuentros del calendario oficial.

Esto permite que el seguimiento del torneo no dependa de horarios específicos de televisión ni de cambios entre plataformas durante la competencia.

¿Qué considerar antes de seguir la Copa del Mundo?



Para ver todos los partidos se debe contar con el Pase Mundial 2026, que habilita la transmisión completa del torneo dentro de la plataforma.

La activación del pase se realiza en línea y está disponible tanto para usuarios que ya cuentan con suscripción a ViX como para quienes contratan el servicio por primera vez.