Mundial 2026: Calendario completo, fechas y horas de partidos

Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

Este viernes se conoció la Fase de Grupos y el calendario de partidos del Mundial 2026 que se jugará a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio con un total de 104 partidos.

Son 42 las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026, a falta de conocer a las seis restantes que se sumarán tras disputarse el Repechaje Internacional y el Repechaje UEFA.

PUBLICIDAD

El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes 5 de diciembre desde Washington D. C., Estados Unidos, donde se definieron rivales para la Copa Mundial 2026.

CALENDARIO MUNDIAL 2026



Se conoció el partido de inauguración que jugará la Selección Mexicana vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Canadá y Estados Unidos, los otros dos anfitriones tendrán sus respectivos juegos inaugurales el 12 de junio.

FASE DE GRUPOS, MUNDIAL 2026



Son 72 partidos que se jugarán en la Fase de Grupos desde el 11 de junio hasta el sábado 27 de junio, donde en los últimos días habrá seis partidos por día en la definición de los grupos.

Jueves 11 de junio

Partido 1 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Ciudad de México

Partido 2 - Grupo A - Corea del Sur vs. Repechaje UEFA D - Estadio Guadalajara.

Viernes 12 de junio

Partido 3 - Grupo B - Canadá vs. Repechaje UEFA A - Estadio Toronto

Partido 4 - Grupo D - Estados Unidos vs. Paraguay - Estadio Los Angeles.

Sábado 13 de junio

Partido 5 - Grupo C - Brasil vs. Marruecos

Partido 6 - Grupo D - Australia vs. Cabo Verde

Partido 7 - Grupo C - Haití vs. Escocia

Partido 8 - Grupo B - Catar vs. Suiza

PUBLICIDAD

Domingo 14 de junio

Partido 9 - Grupo E - Alemania vs. Curazao

Partido 10 - Grupo E - Costa de Marfil vs. Ecuador

Partido 11 - Grupo F - Países Bajos vs. Japón

Partido 12 - Grupo F - Repechaje UEFA B vs. Túnez

Lunes 15 de junio

Partido 13 - Grupo H - España vs. Cabo Verde

Partido 14 - Grupo H - Arabia Saudita vs. Uruguay

Partido 15 - Grupo G - Bélgica vs. Egipto

Partido 16 - Grupo G - Irán vs. Nueva Zelanda

PUBLICIDAD

Martes 16 de junio

Partido 17 - Grupo I - Francia vs. Senegal

Partido 18 - Grupo I - Repechaje Intercontinental 2 vs. Noruega

Partido 19 - Grupo J - Argentina vs. Argelia

Partido 20 - Grupo J - Austria vs. Jordania

Miércoles 17 de junio

Partido 21 - Grupo L - Inglaterra vs. Croacia

Partido 22 - Grupo L - Ghana vs. Panamá

Partido 23 - Grupo K - Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1

Partido 24 - Grupo K - Uzbekistán vs. Colombia -

PUBLICIDAD

Jueves 18 de junio

Partido 25 - Grupo A - Sudáfrica vs. Repechaje UEFA D

Partido 26 - Grupo B - Repechaje UEFA A vs. Suiza

Partido 27 - Grupo B - Canadá vs. Catar - Estadio Vancouver

Partido 28 - Grupo A - México vs. Corea del Sur - Estadio Guadalajara.

Viernes 19 de junio

Partido 29 - Grupo C - Brasil vs. Haití

Partido 30 - Grupo C - Marruecos vs. Escocia

Partido 31 - Grupo D - Paraguay vs. Repechaje UEFA C

Partido 32 - Grupo D - Estados Unidos vs. Australia - Estadio Seattle

PUBLICIDAD

Sábado 20 de juno

Partido 33 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil

Partido 34 - Grupo E - Curazao vs. Ecuador

Partido 35 - Grupo F - Países Bajos vs. Repechaje UEFA B

Partido 36 - Grupo F - Japón vs. Túnez

Domingo 21 de junio

Partido 37 - Grupo H - España vs. Arabia Saudita

Partido 38 - Grupo H - Cabo Verde vs. Uruguay

Partido 39 - Grupo G - Bélgica vs. Irán

Partido 40 - Grupo G - Egipto vs. Nueva Zelanda

PUBLICIDAD

Lunes 22 de junio

Partido 41 - Grupo I - Francia vs. Repechaje Intercontinental 2

Partido 42 - Grupo I - Senegal vs. Norueg

Partido 43 - Grupo J - Argentina vs. Austria

Partido 44 - Grupo J - Argelia vs. Jordania

Martes 23 de junio

Partido 45 - Grupo L - Inglaterra vs. Ghana

Partido 46 - Grupo L - Croacia vs. Panamá

Partido 47 - Grupo K - Repechaje Intercontinental 1 vs. Colombia

Partido 48 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán

PUBLICIDAD

Miércoles 24 de junio

Partido 49 - Grupo C - Brasil vs. Escocia

Partido 50 - Grupo C - Marruecos vs. Haití

Partido 51 - Grupo B - Canadá vs. Suiza - Estadio Vancouver

Partido 52 - Grupo B - Repechaje UEFA A vs. Catar

Partido 53 - Grupo A - México vs. Repechaje UEFA D - Estadio Ciudad de México

Partido 54 - Grupo A - Corea del Sur vs. Sudáfrica - Estadio Monterrey.

Jueves 25 de junio

Partido 55 - Grupo E - Alemania vs. Ecuador

Partido 56 - Grupo E - Curazao vs. Costa de Marfil

Partido 57 - Grupo F - Países Bajos vs. Túnez

Partido 58 - Grupo F - Japón vs. Repechaje UEFA B

Partido 59 - Grupo D - Estados Unidos vs. Repechaje UEFA C - Estadio Los Angeles

Partido 60 - Grupo D - Paraguay vs. Australia

PUBLICIDAD

Viernes 26 de junio

Partido 61 - Grupo I - Francia vs. Noruega

Partido 62 - Grupo I - Senegal vs. Repechaje Intercontinental

Partido 63 - Grupo G - Bélgica vs. Nueva Zelanda

Partido 64 - Grupo G - Egipto vs. Irán

Partido 65 - Grupo H - España vs. Uruguay

Partido 66 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Sábado 27 de junio

Partido 67 - Grupo L - Inglaterra vs. Panamá

Partido 68 - Grupo L - Croacia vs. Ghana

Partido 69 - Grupo J - Argentina vs. Jordania

Partido 70 - Grupo J - Argelia vs. Austria

Partido 71 - Grupo K - Portugal vs. Colombia

Partido 72 - Grupo K - Repechaje Intercontinentl 1 vs. Uzbekistán

PUBLICIDAD

DIECISEISAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026



Los Dieciseisavos de Final arrancarán al día siguiente que acabe la Fase de Grupos, sin que se tenga descanso entre estas dos primeras fases. Se jugará del 28 de junio al viernes 3 de julio.

Domingo 28 de junio

Partido 73 - 2A vs. 2B - Estadio Los Angeles.

Lunes 29 de junio

Partido 74 - 1E vs. 3ABCDF - Estadio Boston

Partido 75 - 1F vs. 2C - Estadio Monterrey

Partido 76 - 1C vs. 2F - Estadio Houston.

Martes 30 de junio

Partido 77 - 1I vs. 3CDFGH - Estadio New York New Jersey

Partido 78 - 2E vs. 2I - Estadio Dallas

Partido 79 - 1A vs. 3CEGHI - Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Miércoles 1 de julio

Partido 80 - 1L vs. 3EHIJK - Estadio Atlanta

Partido 81 - 1D vs. 3BEFIJ - Estadio San Francisco

Partido 82 - 1G vs. 3AEHIJ - Estadio Seattle.

Jueves 2 de julio

Partido 83 - 2K vs. 2L - Estadio Toronto

Partido 84 - 1H vs. 2J - Estadio Los Angeles

Partido 85 - 1B vs. 3EFGIJ - Estadio Vancouver.

Viernes 3 de julio

Partido 86 - 1J vs. 2H - Estadio Miami

Partido 87 - 1K vs. 3DEIJL - Estadio Kansas City

Partido 88 - 2D vs. 2G - Estadio Dallas.

PUBLICIDAD

OCTAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026



Los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 se realizarán del sábado 4 de julio al martes 7 de julio.

Sábado 4 de julio

Partido 89 - G74 vs. G77 - Estadio Filadelfia

Partido 90 - G73 vs. G75 - Estadio Houston.

Domingo 5 de julio

Partido 91 - G76 vs. G78 - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Partido 92 - G79 vs. G80 - Estadio Ciudad de México.

Lunes 6 de julio

Partido 93 - G83 vs. G84 - Estadio Dallas

Partido 94 - G81 vs. G82 - Estadio Seattle.

PUBLICIDAD

Martes 7 de julio

Partido 95 - G86 vs. G88 - Estadio Atlanta

Partido 96 - G85 vs. G87 - Estadio Vancouver.

CUARTOS DE FINAL, MUNDIAL 2026



Los Cuartos de Final se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Jueves 9 de julio

Partido 97 - G89 vs. G90 - Estadio Boston.

Viernes 10 de julio

Partido 98 - G93 vs. G94 - Estadio Los Angeles.

Sábado 11 de julio

Partido 99 - G91 vs. G92 - Estadio Miami.

Partido 100 - G95 vs. G96 - Estadio Kansas City.

PUBLICIDAD

SEMIFINALES, MUNDIAL 2026



Las Semifinales que definirán a los contendientes a ser campeones del mundo se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.

Martes 14 de julio

Partido 101 - G97 vs. G98 - Estadio Dallas.

Miércoles 15 de julio

Partido 102 - G99 vs. G100 - Estadio Atlanta.

TERCER LUGAR, MUNDIAL 2026



El partido por el Tercer Lugar tiene fecha de sábado 18 de julio.

Sábado 18 de julio

Partido 103 - P101 vs. P102 - Estadio Miami.

FINAL MUNDIAL 2026



La sede Nueva York/Nueva Jersey definirá al nuevo campeón del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.

Domingo 19 de julio