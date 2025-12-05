Mundial 2026: Calendario completo, fechas y horas de partidos
El sorteo de la Copa del Mundo 2026 deparó emociones en los 72 juegos para la Fase de Grupos.
Este viernes se conoció la Fase de Grupos y el calendario de partidos del Mundial 2026 que se jugará a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio con un total de 104 partidos.
Son 42 las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026, a falta de conocer a las seis restantes que se sumarán tras disputarse el Repechaje Internacional y el Repechaje UEFA.
El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes 5 de diciembre desde Washington D. C., Estados Unidos, donde se definieron rivales para la Copa Mundial 2026.
CALENDARIO MUNDIAL 2026
Se conoció el partido de inauguración que jugará la Selección Mexicana vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Canadá y Estados Unidos, los otros dos anfitriones tendrán sus respectivos juegos inaugurales el 12 de junio.
FASE DE GRUPOS, MUNDIAL 2026
Son 72 partidos que se jugarán en la Fase de Grupos desde el 11 de junio hasta el sábado 27 de junio, donde en los últimos días habrá seis partidos por día en la definición de los grupos.
Jueves 11 de junio
- Partido 1 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Ciudad de México
- Partido 2 - Grupo A - Corea del Sur vs. Repechaje UEFA D - Estadio Guadalajara.
Viernes 12 de junio
- Partido 3 - Grupo B - Canadá vs. Repechaje UEFA A - Estadio Toronto
- Partido 4 - Grupo D - Estados Unidos vs. Paraguay - Estadio Los Angeles.
Sábado 13 de junio
- Partido 5 - Grupo C - Brasil vs. Marruecos
- Partido 6 - Grupo D - Australia vs. Cabo Verde
- Partido 7 - Grupo C - Haití vs. Escocia
- Partido 8 - Grupo B - Catar vs. Suiza
Domingo 14 de junio
- Partido 9 - Grupo E - Alemania vs. Curazao
- Partido 10 - Grupo E - Costa de Marfil vs. Ecuador
- Partido 11 - Grupo F - Países Bajos vs. Japón
- Partido 12 - Grupo F - Repechaje UEFA B vs. Túnez
Lunes 15 de junio
- Partido 13 - Grupo H - España vs. Cabo Verde
- Partido 14 - Grupo H - Arabia Saudita vs. Uruguay
- Partido 15 - Grupo G - Bélgica vs. Egipto
- Partido 16 - Grupo G - Irán vs. Nueva Zelanda
Martes 16 de junio
- Partido 17 - Grupo I - Francia vs. Senegal
- Partido 18 - Grupo I - Repechaje Intercontinental 2 vs. Noruega
- Partido 19 - Grupo J - Argentina vs. Argelia
- Partido 20 - Grupo J - Austria vs. Jordania
Miércoles 17 de junio
- Partido 21 - Grupo L - Inglaterra vs. Croacia
- Partido 22 - Grupo L - Ghana vs. Panamá
- Partido 23 - Grupo K - Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1
- Partido 24 - Grupo K - Uzbekistán vs. Colombia -
Jueves 18 de junio
- Partido 25 - Grupo A - Sudáfrica vs. Repechaje UEFA D
- Partido 26 - Grupo B - Repechaje UEFA A vs. Suiza
- Partido 27 - Grupo B - Canadá vs. Catar - Estadio Vancouver
- Partido 28 - Grupo A - México vs. Corea del Sur - Estadio Guadalajara.
Viernes 19 de junio
- Partido 29 - Grupo C - Brasil vs. Haití
- Partido 30 - Grupo C - Marruecos vs. Escocia
- Partido 31 - Grupo D - Paraguay vs. Repechaje UEFA C
- Partido 32 - Grupo D - Estados Unidos vs. Australia - Estadio Seattle
Sábado 20 de juno
- Partido 33 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil
- Partido 34 - Grupo E - Curazao vs. Ecuador
- Partido 35 - Grupo F - Países Bajos vs. Repechaje UEFA B
- Partido 36 - Grupo F - Japón vs. Túnez
Domingo 21 de junio
- Partido 37 - Grupo H - España vs. Arabia Saudita
- Partido 38 - Grupo H - Cabo Verde vs. Uruguay
- Partido 39 - Grupo G - Bélgica vs. Irán
- Partido 40 - Grupo G - Egipto vs. Nueva Zelanda
Lunes 22 de junio
- Partido 41 - Grupo I - Francia vs. Repechaje Intercontinental 2
- Partido 42 - Grupo I - Senegal vs. Norueg
- Partido 43 - Grupo J - Argentina vs. Austria
- Partido 44 - Grupo J - Argelia vs. Jordania
Martes 23 de junio
- Partido 45 - Grupo L - Inglaterra vs. Ghana
- Partido 46 - Grupo L - Croacia vs. Panamá
- Partido 47 - Grupo K - Repechaje Intercontinental 1 vs. Colombia
- Partido 48 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán
Miércoles 24 de junio
- Partido 49 - Grupo C - Brasil vs. Escocia
- Partido 50 - Grupo C - Marruecos vs. Haití
- Partido 51 - Grupo B - Canadá vs. Suiza - Estadio Vancouver
- Partido 52 - Grupo B - Repechaje UEFA A vs. Catar
- Partido 53 - Grupo A - México vs. Repechaje UEFA D - Estadio Ciudad de México
- Partido 54 - Grupo A - Corea del Sur vs. Sudáfrica - Estadio Monterrey.
Jueves 25 de junio
- Partido 55 - Grupo E - Alemania vs. Ecuador
- Partido 56 - Grupo E - Curazao vs. Costa de Marfil
- Partido 57 - Grupo F - Países Bajos vs. Túnez
- Partido 58 - Grupo F - Japón vs. Repechaje UEFA B
- Partido 59 - Grupo D - Estados Unidos vs. Repechaje UEFA C - Estadio Los Angeles
- Partido 60 - Grupo D - Paraguay vs. Australia
Viernes 26 de junio
- Partido 61 - Grupo I - Francia vs. Noruega
- Partido 62 - Grupo I - Senegal vs. Repechaje Intercontinental
- Partido 63 - Grupo G - Bélgica vs. Nueva Zelanda
- Partido 64 - Grupo G - Egipto vs. Irán
- Partido 65 - Grupo H - España vs. Uruguay
- Partido 66 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Sábado 27 de junio
- Partido 67 - Grupo L - Inglaterra vs. Panamá
- Partido 68 - Grupo L - Croacia vs. Ghana
- Partido 69 - Grupo J - Argentina vs. Jordania
- Partido 70 - Grupo J - Argelia vs. Austria
- Partido 71 - Grupo K - Portugal vs. Colombia
- Partido 72 - Grupo K - Repechaje Intercontinentl 1 vs. Uzbekistán
DIECISEISAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Los Dieciseisavos de Final arrancarán al día siguiente que acabe la Fase de Grupos, sin que se tenga descanso entre estas dos primeras fases. Se jugará del 28 de junio al viernes 3 de julio.
Domingo 28 de junio
- Partido 73 - 2A vs. 2B - Estadio Los Angeles.
Lunes 29 de junio
- Partido 74 - 1E vs. 3ABCDF - Estadio Boston
- Partido 75 - 1F vs. 2C - Estadio Monterrey
- Partido 76 - 1C vs. 2F - Estadio Houston.
Martes 30 de junio
- Partido 77 - 1I vs. 3CDFGH - Estadio New York New Jersey
- Partido 78 - 2E vs. 2I - Estadio Dallas
- Partido 79 - 1A vs. 3CEGHI - Estadio Ciudad de México.
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 - 1L vs. 3EHIJK - Estadio Atlanta
- Partido 81 - 1D vs. 3BEFIJ - Estadio San Francisco
- Partido 82 - 1G vs. 3AEHIJ - Estadio Seattle.
Jueves 2 de julio
- Partido 83 - 2K vs. 2L - Estadio Toronto
- Partido 84 - 1H vs. 2J - Estadio Los Angeles
- Partido 85 - 1B vs. 3EFGIJ - Estadio Vancouver.
Viernes 3 de julio
- Partido 86 - 1J vs. 2H - Estadio Miami
- Partido 87 - 1K vs. 3DEIJL - Estadio Kansas City
- Partido 88 - 2D vs. 2G - Estadio Dallas.
OCTAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 se realizarán del sábado 4 de julio al martes 7 de julio.
Sábado 4 de julio
- Partido 89 - G74 vs. G77 - Estadio Filadelfia
- Partido 90 - G73 vs. G75 - Estadio Houston.
Domingo 5 de julio
- Partido 91 - G76 vs. G78 - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Partido 92 - G79 vs. G80 - Estadio Ciudad de México.
Lunes 6 de julio
- Partido 93 - G83 vs. G84 - Estadio Dallas
- Partido 94 - G81 vs. G82 - Estadio Seattle.
Martes 7 de julio
- Partido 95 - G86 vs. G88 - Estadio Atlanta
- Partido 96 - G85 vs. G87 - Estadio Vancouver.
CUARTOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Los Cuartos de Final se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.
Jueves 9 de julio
- Partido 97 - G89 vs. G90 - Estadio Boston.
Viernes 10 de julio
- Partido 98 - G93 vs. G94 - Estadio Los Angeles.
Sábado 11 de julio
- Partido 99 - G91 vs. G92 - Estadio Miami.
- Partido 100 - G95 vs. G96 - Estadio Kansas City.
SEMIFINALES, MUNDIAL 2026
Las Semifinales que definirán a los contendientes a ser campeones del mundo se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.
Martes 14 de julio
- Partido 101 - G97 vs. G98 - Estadio Dallas.
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 - G99 vs. G100 - Estadio Atlanta.
TERCER LUGAR, MUNDIAL 2026
El partido por el Tercer Lugar tiene fecha de sábado 18 de julio.
Sábado 18 de julio
- Partido 103 - P101 vs. P102 - Estadio Miami.
FINAL MUNDIAL 2026
La sede Nueva York/Nueva Jersey definirá al nuevo campeón del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.
Domingo 19 de julio
- Partido 104 - G101 vs. G102 - Estadio Nueva York Nueva Jersey.