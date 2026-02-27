Mundial 2026 Grandes marcas y directores técnicos en Copas del Mundo de la FIFA Los estrategas de las grandes selecciones mundialistas han sido parte fundamental en la historia de los Mundiales de la FIFA.

Video Luis 'Matador' Hernández da su opinión sobre la 'Hormiga' González rumbo al Mundial



Los directores técnicos han sido parte fundamental en los destinos de la Copa del Mundo, 365 han dirigido los 964 partidos desde 1930.

PUBLICIDAD

El italiano Vittorio Pozzo es el único en ganar dos títulos, ambos con la escuadra azurra en las ediciones de 1934 y 1938, con un total de ocho victorias y un empate.

El alemán Helmut Schön tiene la marca de más partidos, 25 en cuatro ediciones, subcampeón en 1966, tercer lugar en 1970, campeón en 1974 y sexto en 1978, por eso es el más ganador con 16 victorias.

El brasileño Carlos Alberto Parreira dirigió en seis campeonatos: Kuwait en 1982, Emiratos Árabes Unidos en 1990, Brasil en 1994 y 2006, Arabia Saudita en 1998 y Sudáfrica en 2010, 23 juegos con 10 victorias, cuatro empates y 9 derrotas, pero ganó el título de 1994.

El serbio Bora Milutinovic fue el primero en dirigir a cinco países diferentes: México en 1986, Costa Rica en 1990, Estados Unidos en 1994, Nigeria en 1998 y China en 2002. Nunca llegó a semifinales.