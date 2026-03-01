Mundial 2026 España vs. Argentina: Finalissima 2026 está en el aire por guerra en Irán Catar comunicó este domingo que aplaza todos sus torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso.

Video Finalissima España vs. Argentina es suspendida en Catar por guerra en Irán

La guerra en Irán por ataques de Estados Unidos e Israel ha pospuesto este domingo la Finalissima 2026 entre España vs. Argentina a jugarse en Catar a finales de este mes.

Tras la suspensión de actividades en Baréin en las prácticas de la Fórmula 1, más eventos deportivo se pueden ver afectados a futuro por la tensión en Medio Oriente.

De la misma forma, con vistas al Mundial 2026, la selección de Irán se pronunció después de estos sucesos sobre su particpación.

LA SUSPENSIÓN DE LA FINALISSIMA 2026 EN CATAR



Este domingo, la Asociación de Futbol de Catar lanzó comunicado de prensa en donde punta que aplaza todos sus torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso.

Todo esto se debe al conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán que mantiene al mundo en vilo en estos momentos.

"Las nuevas fechas se anunciarán a su debido tiempo por los canales oficiales de la Asociación", añade el comunicado oficial del ente futbolístico catarí.

OTROS EVENTOS DEPORTIVOS AFECTADOS



Este comunicado afecta también a otros seis partidos amistosos programados en Catar, varios de ellos, encuentros de preparación rumbo al Mundial 2026.

Se trata del Arabia Saudit vs. Egipto (26 de marzo), el Catar vs. Serbia (26 de marzo), la Finalissima (27 de marzo), el Egipto vs. España (30 de marzo), el Serbia vs. Arabia Saudita (30 de marzo) y el Catar vs. Argentina (31 de marzo).