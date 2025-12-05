Video ¡La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA será México vs Sudáfrica!

De nuevo Javier Aguirre fungirá como director técnico como lo hiciera en esa edición mundialista en la que empataron 1-1, con Rafael Márquez como capitán del conjunto mexicano y ahora como auxiliar técnico del Vasco.

Sudáfrica fue colocado en el segundo puesto del Grupo A junto a Corea del Sur y con el anfitrión México, el cuarto equipo saldrá de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 a disputase a finales de marzo próximo.

Fue el beisbolista de New York Yankees, Aaron Judge, el encargado de sacar la pelota que definió la suerte tanto de México como de Sudáfrica para reencontrarse en un partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA.

Estos son los partidos inaugurales de México en Mundiales: