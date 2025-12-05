Sorteo Mundial 2026: México vs. Sudáfrica es el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México
Estas selecciones se vuelven a enfrentar en una inauguración mundialista como lo hicieran en Sudáfrica 2010.
México vs. Sudáfrica reeditan el partido de la ceremonia inaugural de una Copa del Mundo de la FIFA luego de que el combinado africano fuera destinado como rival de la Selección Mexicana en el sorteo del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
De nuevo Javier Aguirre fungirá como director técnico como lo hiciera en esa edición mundialista en la que empataron 1-1, con Rafael Márquez como capitán del conjunto mexicano y ahora como auxiliar técnico del Vasco.
Sudáfrica fue colocado en el segundo puesto del Grupo A junto a Corea del Sur y con el anfitrión México, el cuarto equipo saldrá de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 a disputase a finales de marzo próximo.
Fue el beisbolista de New York Yankees, Aaron Judge, el encargado de sacar la pelota que definió la suerte tanto de México como de Sudáfrica para reencontrarse en un partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA.
Estos son los partidos inaugurales de México en Mundiales:
- Mundial Uruguay 1930: Francia 4-1 México
- Mundial Brasil 1950: Brasil 4-0 México
- Mundial Suiza 1954: Brasil 5-0 México
- Mundial Suecia 1958: Suecia 3-0 México
- Mundial Chile 1962: Brasil 2-0 México
- Mundial México 1970: México 0-0 Unión Soviética
- Mundial Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México