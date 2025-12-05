    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: México vs. Sudáfrica es el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México

    Estas selecciones se vuelven a enfrentar en una inauguración mundialista como lo hicieran en Sudáfrica 2010.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA será México vs Sudáfrica!

    México vs. Sudáfrica reeditan el partido de la ceremonia inaugural de una Copa del Mundo de la FIFA luego de que el combinado africano fuera destinado como rival de la Selección Mexicana en el sorteo del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

    De nuevo Javier Aguirre fungirá como director técnico como lo hiciera en esa edición mundialista en la que empataron 1-1, con Rafael Márquez como capitán del conjunto mexicano y ahora como auxiliar técnico del Vasco.

    PUBLICIDAD

    Sudáfrica fue colocado en el segundo puesto del Grupo A junto a Corea del Sur y con el anfitrión México, el cuarto equipo saldrá de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 a disputase a finales de marzo próximo.

    Fue el beisbolista de New York Yankees, Aaron Judge, el encargado de sacar la pelota que definió la suerte tanto de México como de Sudáfrica para reencontrarse en un partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA.

    Estos son los partidos inaugurales de México en Mundiales:

    • Mundial Uruguay 1930: Francia 4-1 México
    • Mundial Brasil 1950: Brasil 4-0 México
    • Mundial Suiza 1954: Brasil 5-0 México
    • Mundial Suecia 1958: Suecia 3-0 México
    • Mundial Chile 1962: Brasil 2-0 México
    • Mundial México 1970: México 0-0 Unión Soviética
    • Mundial Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Hugo Sánchez emite demoledor juicio de la Selección Mexicana antes del Sorteo del Mundial 2026

    Hugo Sánchez emite demoledor juicio de la Selección Mexicana antes del Sorteo del Mundial 2026

    2 min
    Sorteo Mundial 2026: FIFA entrega a Donald Trump el Premio a la Paz

    Sorteo Mundial 2026: FIFA entrega a Donald Trump el Premio a la Paz

    2 min
    Trump dice previo al sorteo del Mundial 2026 “que es un gran día para el futbol”

    Trump dice previo al sorteo del Mundial 2026 “que es un gran día para el futbol”

    Las estrellas que engalanaron la alfombra roja del sorteo Mundial 2026
    Las estrellas que engalanaron la alfombra roja del sorteo Mundial 2026
    Las estrellas que engalanaron la alfombra roja del sorteo Mundial 2026

    Las estrellas que engalanaron la alfombra roja del sorteo Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    30 fotos
    2:20
    Trump ve oportunidad de ser campeón a Estados Unidos en el Mundial 2026

    Trump ve oportunidad de ser campeón a Estados Unidos en el Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026México 2026
    countdown logo
    SORTEO FINAL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 EN VIX POR MÉXICO
    05 de DICIEMBRE, 11:00 AM
    Ir al evento
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX