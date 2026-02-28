Mundial 2026 El VAR revisará las segundas amarillas y los tiros de esquina en el Mundial 2026 La IFAB aprobó este sábado la modificación, así como límite de tiempo de cinco y 10 segundos para hacer saques de banda, y cambios.

Se sabía que estaban en la mesa las propuestas y este sábado, la Internacional Footbal Association Board (IFAB), el organismo que rige las reglas del futbol mundial las aprobó.

El VAR revisará los tiros de esquina y las segundas tarjetas amarillas a partir del 1 de junio próximo, por lo que se aplicará en el próximo Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canada del 11 de junio al 19 de julio.

Además, también entrarán en vigor una serie de cuentas regresivas para los saques de banda, de puerta y cambios.

En los saques de banda se implemantará un límite de tiempo de cinco segundos, si no se cumple pasará al rival. En el saque de puerta será de 10 y si no se cumple se dará un tiro de esquina al rival.

Con los cambios, también serán 10 segundos y si tardan más, el jugador que ingresa deberá esperar hasta que se vuelva a parar el balón para entrar.

Por lo que el equipo infractor deberá jugar con un jugador menos hasta ese momento.

Finalmente, cuando un futbolista abandoné el campo para ser atendido de alguna lesión debe permanecer un minuto fuera del terreno de juego. Estás ultimas medidas están encaminadas a que se pierda menos tiempo durante el partido.

Las nuevas reglas se implementarána para toda la campaña 2026-2027 en todo el mundo.

Además está en revisión el tomar medidas cuando un jugador se tape la boca para insultar a un rival como ocurrió recientemente en el caso de Prestianni y Vinícius.

Y a partir de abril, la ley Wender del fuera de juego (en la que se toma en cuenta la parte más atrasada del delantero y no la más adelantada) será probará en la Premier League canadiense.