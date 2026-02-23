    Mundial 2026

    Mundial 2026: Selecciones jugarán torneo FIFA Series 2026 previo a la Copa del Mundo

    Estas selecciones disputarán la competición a dos meses del inicio del Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    FIFA Series 2026
    FIFA Series 2026
    Imagen Getty Images

    Hasta cinco selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 jugarán un torneo a poco menos de dos meses de la inauguración en el Estadio Ciudad de México.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Bolivia vs. México, el último gol que recibió el Tri de los bolivianos
    1 mins

    Bolivia vs. México, el último gol que recibió el Tri de los bolivianos

    Mundial 2026 Equipos
    México inicia el año del Mundial 2026 con triunfo que corta mala racha
    2 mins

    México inicia el año del Mundial 2026 con triunfo que corta mala racha

    Mundial 2026 Equipos
    David Gunn llena de elogios a Ochoa: "Es una leyenda"
    1 mins

    David Gunn llena de elogios a Ochoa: "Es una leyenda"

    Mundial 2026 Equipos
    Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026
    1 mins

    Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales
    1 mins

    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales

    Mundial 2026 Equipos
    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026
    1 mins

    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026
    1 mins

    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana
    1 mins

    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos

    La competición en cuestión es el FIFA Series 2026, una especie de Mundial alternativo que "pretende facilitar la celebración de partidos amistosos entre selecciones de diferentes confederaciones que habitualmente no tienen ocasión de enfrentarse entre sí", todo ello "en beneficio del desarrollo del fútbol dentro y fuera del terreno de juego".

    La edición de 2026 contará con 48 selecciones distribuidas en grupos de cuatro cada uno y con 11 países anfitriones: Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda, Puerto Rico, Uzbekistán; para los juegos de selecciones masculinas, mientras que Brasil, Costa de Marfil y Tailandia albergarán los juegos de combinados femeniles.

    Destaca la presencia de Curazao, Uzbekistán, Australia, Cabo Verde, y Nueva Zelanda, cinco selecciones clasificadas que disputarán el Mundial 2026 este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

    El FIFA Series 2026 se jugará en el periodo internacional de marzo y abril de este año, a casi dos meses de la inauguración mundialista con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el histórico Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Curazao 2026Uzbekistán 2026Australia 2026Cabo Verde 2026Nueva Zelanda 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX