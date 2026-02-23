Mundial 2026 Mundial 2026: Selecciones jugarán torneo FIFA Series 2026 previo a la Copa del Mundo Estas selecciones disputarán la competición a dos meses del inicio del Mundial 2026.

FIFA Series 2026 Imagen Getty Images

Hasta cinco selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 jugarán un torneo a poco menos de dos meses de la inauguración en el Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La competición en cuestión es el FIFA Series 2026, una especie de Mundial alternativo que "pretende facilitar la celebración de partidos amistosos entre selecciones de diferentes confederaciones que habitualmente no tienen ocasión de enfrentarse entre sí", todo ello "en beneficio del desarrollo del fútbol dentro y fuera del terreno de juego".

La edición de 2026 contará con 48 selecciones distribuidas en grupos de cuatro cada uno y con 11 países anfitriones: Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda, Puerto Rico, Uzbekistán; para los juegos de selecciones masculinas, mientras que Brasil, Costa de Marfil y Tailandia albergarán los juegos de combinados femeniles.

Destaca la presencia de Curazao, Uzbekistán, Australia, Cabo Verde, y Nueva Zelanda, cinco selecciones clasificadas que disputarán el Mundial 2026 este verano en Estados Unidos, México y Canadá.