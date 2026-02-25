    México 2026

    Esto tardaron los delanteros de Seleccón Mexicana rumbo al Mundial 2026 para su primer gol

    Santiago, Raúl, Hormiga, Julián Quiñones y Germán Berterame son los aspirantes para Javier Aguirre.

    Por:Antonio Quiroga
    Armando 'Hormiga' González anotó su primer gol con la Selección Mexicana, esto en el partido amistoso de México ante Islandia este 25 de febrero en Querétaro.

    En TUDN nos metimos a los libros de historia para investigar el tiempo que tardó cada uno de los aspirantes, a estar en el Mundial 2026 por Javier Aguirre, en marcar su primer tanto con el Tri.

    PARTIDOS PARA CONSEGUIR SU PRIMER GOL CON MÉXICO


    De acuerdo a información de René Umanzor, este fue el tiempo que Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Armando 'Hormiga' González, Julián Quiñones y Germán Berterame demoraron en su primer gol con la Selección Mexicana.

    • Santiago Giménez: Su primer gol cayó en su segundo partido vs. Chile en juego amistoso (México 2-2 Chile), suma 6
    • Julián Quiñones: Su primer gol cayó en su tercer partido vs. Panamá en Nations League (Panamá 0-3 México), suma 2
    • Armando González: Su primer gol cayó en el cuarto juego vs. Islandia en juego amistoso, suma 1 en cuatro partidos
    • Germán Berterame: Su primer gol cayó en el quinto partido vs. Ecuador en juego amistoso (México 1-1 Ecuador), suma 2
    • Raúl Jiménez: Su primer gol cayó en el partido 11 vs. Canadá en Copa Oro (México 2-0 Canadá), suma 44

    Mención honorífica


    *Javier Hernández: Su primer gol cayó en su segundo juego vs. Bolivia en juego amistoso (México 5-0 Bolivia), suma 52 como máximo goleador de la Selección Mexicana.

