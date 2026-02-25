México 2026 Esto tardaron los delanteros de Seleccón Mexicana rumbo al Mundial 2026 para su primer gol Santiago, Raúl, Hormiga, Julián Quiñones y Germán Berterame son los aspirantes para Javier Aguirre.

En TUDN nos metimos a los libros de historia para investigar el tiempo que tardó cada uno de los aspirantes, a estar en el Mundial 2026 por Javier Aguirre, en marcar su primer tanto con el Tri.

PARTIDOS PARA CONSEGUIR SU PRIMER GOL CON MÉXICO



De acuerdo a información de René Umanzor, este fue el tiempo que Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Armando 'Hormiga' González, Julián Quiñones y Germán Berterame demoraron en su primer gol con la Selección Mexicana.

Santiago Giménez : Su primer gol cayó en su segundo partido vs. Chile en juego amistoso (México 2-2 Chile), suma 6

: Su primer gol cayó en su segundo partido vs. Chile en juego amistoso (México 2-2 Chile), suma 6 Julián Quiñones : Su primer gol cayó en su tercer partido vs. Panamá en Nations League (Panamá 0-3 México), suma 2

: Su primer gol cayó en su tercer partido vs. Panamá en Nations League (Panamá 0-3 México), suma 2 Armando González : Su primer gol cayó en el cuarto juego vs. Islandia en juego amistoso, suma 1 en cuatro partidos

: Su primer gol cayó en el cuarto juego vs. Islandia en juego amistoso, suma 1 en cuatro partidos Germán Berterame : Su primer gol cayó en el quinto partido vs. Ecuador en juego amistoso (México 1-1 Ecuador), suma 2

: Su primer gol cayó en el quinto partido vs. Ecuador en juego amistoso (México 1-1 Ecuador), suma 2 Raúl Jiménez: Su primer gol cayó en el partido 11 vs. Canadá en Copa Oro (México 2-0 Canadá), suma 44

Mención honorífica