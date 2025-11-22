    Mundial 2026

    Las fases para la compra de boletos para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá están en marcha y aún se pueden adquirir entradas a través de las plataformas oficiales de la FIFA para hacerlo de manera práctica y segura.

    Los precios de los boletos para la Copa Mundial 2026 varían de acuerdo a la sede, zona, fase y partido al que se quiera asistir. También habrá una zona de reventa oficial por parte de la FIFA y en el caso de los aficionados mexicanos, una sección de intercambio de boletos.

    ¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

    Las fases para la compra de entradas a los partidos del Mundial 2026 ya comenzaron y para ello se debió realizar un preregistro con todos los datos del interesado para hacerlo de una manera eficiente y segura; la FIFA responderá tra sorteo y a través de un correo electrónica a la spersonas que estén autorizadas para la compra de boletos.

    Si deseas adquirir boletos para el Mundial 2026, HAZ CLIC AQUÍ.

    Para un partido en México, los precios varían de acuerdo a categoría, zona y estadio, pero un ejemplo de los precios en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) es el siguiente para el juego inaugural y ceremonia de inauguración:

    • Categoría 1: 1,825 dólares, 33,400 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 1,290 dólares, 23,612 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 745 dólares, 13,336 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 370 dólares, 6,773 pesos mexicanos

    Los boletos para partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 son:

    • Categoría 1: 482 dólares, 8,822 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 362 dólares, 6,625 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 167 dólares, 3,057 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 82 dólares, 1,500 pesos mexicanos

    Los boletos para partidos de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 son:

    • Categoría 1: 517 dólares, 9,463 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 390 dólares, 7,138 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 187 dólares, 3,423 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 145 dólares, 2,654 pesos mexicanos
    Los boletos para partidos de los Octavos de Final del Mundial 2026 son:

    • Categoría 1: 740 dólares, 13,545 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 562 dólares, 10,287 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 275 dólares, 5,034 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 195 dólares, 3,569 pesos mexicanos

    Los boletos para partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026 son:

    • Categoría 1: 1,407 dólares, 25,753 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 957 dólares, 17,516 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 605 dólares, 1,1074 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 342 dólares, 6,260 pesos mexicanos

    Los boletos para partidos de los Semifinales de Final del Mundial 2026 son:

    • Categoría 1: 2,672 dólares, 48,907 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 1,847 dólares, 33,807 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 690 dólares, 12,629 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 342 dólares, 6,260 pesos mexicanos

    Los boletos para el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 son:

    • Categoría 1: 1,000 dólares, 18,303 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 715 dólares, 13,087 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 360 dólares, 6,589 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 165 dólares, 3,020 pesos mexicanos

    Los boletos para el partido de la Final del Mundial 2026 son:

    • Categoría 1: 6,730 dólares, 12,3182 pesos mexicanos
    • Categoría 2: 4,230 dólares, 77,424 pesos mexicanos
    • Categoría 3: 2,790 dólares, 51,067 pesos mexicanos
    • Categoría 4: 2,030 dólares, 37,156 pesos mexicanos

