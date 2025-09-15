Partidos de hoy 16 de septiembre: Inicia la Champions y duelazo en MLS

Video ¡Disfruta la Chaaaaampions! Así puedes ver estos partidos de la Jornada 1

Hoy martes 16 de septiembre es un día esperado por los amantes al futbol, pues dará inicio la Fase de Liga de la UEFA Champions League, mientras que en la MLS se enfrentan los recientes finalistas de la Leagues Cup 2025.

Después de un muy intenso fin de semana, las emociones todavía se mantienen en el inicio de esta nueva semana.

En la Champions son seis los partidos que darán comienzo al torneo de clubes más importante del mundo: Real Madrid vs. Marsella, Athletic vs. Arsenal, Juventus vs. Borussia Dortmund, Tottenham vs. Villarreal, PSV vs. Union SG y Benfica vs. Qarabag.

Por su parte, en la MLS habrá un solo partido pero será un duelazo, pues se enfrentan Inter Miami vs. Seattle Sounders, los dos equipos que jugaron la gran Final de la Leagues Cup 2025 que ganaron los segundos por 3-0.

Además, en Rusia, César Montes pude ver actividad con el Lokomotiv que visita al Akron en la Copa de ese país

PARTIDOS DE HOY MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Champions League

-Juventus vs. Dormuntd - El partido se disputará en punto de la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00pm del Este, 2:00pm del Centro y 1:00pm del Pacífico en Estados Unidos. El encuentro lo podrás disfrutar en Estados Unidos a través de TUDN, UniMás, TUDN.com y APP de TUDN.

-Tottenham vs. Villlarreal - El partido se disputará en punto de la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00pm del Este, 2:00pm del Centro y 1:00pm del Pacífico en Estados Unidos. En Estados Unidos podrás seguir la transmisión a través de ViX.

-Benfica vs. Qarabag - El partido se disputará en punto de la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00pm del Este, 2:00pm del Centro y 1:00pm del Pacífico en Estados Unidos. En Estados Unidos podrás seguir la transmisión a través de ViX.

-Real Madrid vs. Marsella - El partido se disputará en punto de la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00pm del Este, 2:00pm del Centro y 1:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

-Athletic vs. Arsenal - El partido se disputará a las 10:45 del centro de México y a las 12:45pm ET, 11:45 CT y 9:45am PT de los Estados Unidos. En Estados Unidos podrás seguir la transmisión en Unimás, TUDN, TUDN.com y la app de TUDN.

-PSV vs. Union SG - El partido se disputará a las 10:45 del centro de México y a las 12:45pm ET, 11:45 CT y 9:45am PT de los Estados Unidos. En Estados Unidos podrás seguir la transmisión a través de ViX.

Copa de Rusia

- Akron vs. Lokomotiv (César Montes) - 9:45am del centro de México, 12:45pm ET, 11:45am CT y 9:45am PT en los Estados Unidos.