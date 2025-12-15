Futbol A seguir los pasos de su padre: Hijas del 'Chupete' firman su primer contrato profesional Arantza y Grettel Suazo están brillando en el futbol femenil chileno.

Por: Raúl Martínez

Un nuevo capítulo comienza para la familia Suazo luego de que las hijas del ‘Chupete’, jugador histórico del Monterrey, dieran un paso importante en sus carreras tras firmar su primer contrato profesional con Universidad de Chile, uno de los clubes más tradicionales del futbol andino.

Arantza y Grettel Suazo, quienes se desempeñan como defensa y mediocampista respectivamente, dieron el gran salto al primer equipo tras su paso por las categorías juveniles de la U donde consiguieron un título.

Lo más llamativo de las gemelas, que nacieron en México, es que intentarán hacer historia en el futbol en la Universidad de Chile y no en el Colo Colo. equipo en donde su padre fue referente antes de llegar a los Rayados.

Incluso, la U le dio un raspón al cuadro de los Albos con un mensaje tras el anunció de la incorporación de Arantza y Grettel al mencionar que vivirán la “vida de colores” tocando el pasado del Chupete en Colo Colo, equipo que viste de blanco y negro.

Tras firmar su contrato como profesional se abre la puerta que en un futuro las hijas del ‘Chupete’ Suazo puedan jugar con Rayadas de Monterrey para brillar en México como su padre.