    Partidos del 12 de septiembre: Liga MX y mexicanos en Europa

    Ya es viernes y el futbol lo sabe, y tendrá emocionantes juegos en todos sus frentes.

    Video Regresa la Liga MX y así podrás ver el Mazatlán vs. Pumas

    La Liga MX se reanuda en México tras el parón por la fecha FIFA y nos tiene reservados emocionantes duelos en la Jornada 8 del Apertura 2025.

    Al igual que la Liga MX Femenil y también los mexicanos en Europa tendrán actividad.

    Justamente, estos últimos iniciarán la actividad este viernes cuando Daniel Lajud y el Roda JC enfrenten al Jong Ajax y S tephano Carrillo haga lo propio con el Dordrecht ante el Den Bosch, ambos en la Eerste Divisie de Holanda.

    Más tarde, la Liga MX femenil entrará en acción con los encuentros entre Toluca vs. Rayadas y Tigres vs. Pumas.

    Finalmente, la Liga MX arrancará la fecha con dos duelos, Necaxa vs. Juárez y Mazatlán vs. Pumas.

    Partidos del viernes 12 de septiembre del 2025

    Eerste Divisie
    - R oda JC vs. Jong Ajax - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Den Bosch vs. Dordrecht - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Liga MX Femenil
    - Toluca vs. Rayadas - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en Estados Unidos.

    - Tigres vs. Pumas - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

    Liga MX
    - Necaxa vs. Juárez - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX, mientras en los Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Mazatlán vs. Pumas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a la 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN, mientras en los Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Video Así puedes ver el Necaxa vs. Juárez de Jornada 8

