Video ¡Lo pierde Messi! Roldan no perdona y Seattle se despega en el marcador

Seattle Sounders logró su primer título de Leagues Cup 2025 al superar y golear al Inter Miami de Lionel Messi en el Lumen Field.

El cuadro de las Garzas llegaba con la ilusión de ganar su segundo trofeo del torneo binacional, sin embargo, se enfrentaron a uno de los mejores equipos de la MLS.

PUBLICIDAD

En el arranque del partido no había un claro dominador y fue hasta el minuto 26 cuando el estadio explotó con el gol de Osaze de Rosarió con un tremendo cabezazo para el 1-0 de Seattle.

Los Sounders eran mejores y al minuto 40’ casi marcan el segundo, pero el poste le quitó el gol a Ferreira.

Para la segunda parte, Inter Miami se adueñó del balón y comenzó a tocar con peligro la puerta de los locales.

Y en cuestión de 10 minutos tuvieron dos oportunidades para empatar el juego, pero Lionel Messi al 50' y Tadeo Allende al 60' perdonaron frente al arco de Seattle Sounders.

Por su parte, los locales defendían con todo el gol y apostaba al contragolpe y fue al 84’ cuando Alex Roldán marcó el segundo desde el punto penal.

Y sellaron la victoria al minuto 89’ con anotación de Paul Rothrock para el 3-1 final y los Sounders se quedaron con la Leagues Cup 2025.

Con el título conseguido, Seattle Sounders se metió de forma directa a los Octavos de Final de la próximo Concacaf Champions Cup.