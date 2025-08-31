    Inter Miami CF

    Seattle Sounders golea a Inter Miami y es Campeón de la Leagues Cup 2025

    El cuadro de Seattle se impuso por 3-0 ante Lionel Messi y compañía.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Lo pierde Messi! Roldan no perdona y Seattle se despega en el marcador

    Seattle Sounders logró su primer título de Leagues Cup 2025 al superar y golear al Inter Miami de Lionel Messi en el Lumen Field.

    El cuadro de las Garzas llegaba con la ilusión de ganar su segundo trofeo del torneo binacional, sin embargo, se enfrentaron a uno de los mejores equipos de la MLS.

    PUBLICIDAD

    En el arranque del partido no había un claro dominador y fue hasta el minuto 26 cuando el estadio explotó con el gol de Osaze de Rosarió con un tremendo cabezazo para el 1-0 de Seattle.

    Los Sounders eran mejores y al minuto 40’ casi marcan el segundo, pero el poste le quitó el gol a Ferreira.

    Para la segunda parte, Inter Miami se adueñó del balón y comenzó a tocar con peligro la puerta de los locales.

    Y en cuestión de 10 minutos tuvieron dos oportunidades para empatar el juego, pero Lionel Messi al 50' y Tadeo Allende al 60' perdonaron frente al arco de Seattle Sounders.

    Por su parte, los locales defendían con todo el gol y apostaba al contragolpe y fue al 84’ cuando Alex Roldán marcó el segundo desde el punto penal.

    Y sellaron la victoria al minuto 89’ con anotación de Paul Rothrock para el 3-1 final y los Sounders se quedaron con la Leagues Cup 2025.

    Con el título conseguido, Seattle Sounders se metió de forma directa a los Octavos de Final de la próximo Concacaf Champions Cup.


    Más sobre Inter Miami CF

    1 min
    Rodrigo de Paul suelta bomba sobre Lionel Messi rumbo a la Final de Leagues Cup

    Rodrigo de Paul suelta bomba sobre Lionel Messi rumbo a la Final de Leagues Cup

    1:18
    Messi va por otro título: así puedes ver la Final de la Leagues Cup

    Messi va por otro título: así puedes ver la Final de la Leagues Cup

    1 min
    Seattle Sounders e Inter Miami son los finalistas de la Leagues Cup 2025

    Seattle Sounders e Inter Miami son los finalistas de la Leagues Cup 2025

    1:15
    ¡De otro planeta! Messi logra pase a la Final de la Leagues Cup

    ¡De otro planeta! Messi logra pase a la Final de la Leagues Cup

    1 min
    Así vivió Messi el Inter Miami vs. Tigres de la Leagues Cup 2025

    Así vivió Messi el Inter Miami vs. Tigres de la Leagues Cup 2025

    Relacionados:
    Inter Miami CFSeattle Sounders FCLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD